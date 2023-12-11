Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi

"BENİ SİZ YARATMADINIZ"

Paylaşılan videoda "Hakkımdaki düşüncelerini önemsediğimi nereden çıkardın? Senin benim hakkımdaki görüşün, benim kendim hakkımdaki görüşümle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Beni siz yaratmadınız, bu yüzden beni asla kıramazsınız. Beni yaratan Tanrı'dır. Bu yüzden benim için yapabileceğin bir şey yok." ifadeleri yer aldı.