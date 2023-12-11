Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi
Faslı şarkıcı ve aktris Fati Jamali, İstanbul ziyaretinde Hakim Ziyech ile görüştüğünü ve umursamaz tavırları nedeniyle Galatasaray'ın yıldızını tanıştığı en kibirli insan olarak tanımladı. Ziyech'in sosyal medya hesabından verdiği sert yanıtın ardından Jamali pişman olduğunu belirterek özür diledi.
Ünlü aktris, şarkıcı ve televizyon sunucusu Fati Jamali, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech ile İstanbul'da görüştüğünü açıkladı.