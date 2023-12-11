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Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi

Faslı şarkıcı ve aktris Fati Jamali, İstanbul ziyaretinde Hakim Ziyech ile görüştüğünü ve umursamaz tavırları nedeniyle Galatasaray'ın yıldızını tanıştığı en kibirli insan olarak tanımladı. Ziyech'in sosyal medya hesabından verdiği sert yanıtın ardından Jamali pişman olduğunu belirterek özür diledi.

Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi - 1

Ünlü aktris, şarkıcı ve televizyon sunucusu Fati Jamali, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech ile İstanbul'da görüştüğünü açıkladı.

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Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi - 2

"KARŞILAŞTIĞIM EN KİBİRLİ İNSAN"

Bu görüşmenin tatsız geçtiğini belirten Jamali, Faslı futbolcunun umursamaz tavırları ile karşılaştığını iddia etti. Ayrıca Ziyech'i karşılaştığı en kibirli insan olarak tanımladı.

Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi - 3

ZIYECH'TEN JAMALİ'YE CEVAP

Bu yaşananların ardından paylaşım yapan Ziyech, Amerikan futbol koçu Deion Luwynn Sander'ın kısa bir videosunu paylaştı.

Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi - 4

"BENİ SİZ YARATMADINIZ"

Paylaşılan videoda "Hakkımdaki düşüncelerini önemsediğimi nereden çıkardın? Senin benim hakkımdaki görüşün, benim kendim hakkımdaki görüşümle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Beni siz yaratmadınız, bu yüzden beni asla kıramazsınız. Beni yaratan Tanrı'dır. Bu yüzden benim için yapabileceğin bir şey yok." ifadeleri yer aldı.

Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi - 5

Hakim Ziyech'in bu paylaşımına birçok destek mesajı gelirken, Jamali ise pişman olduğunu belirterek Faslı futbolcudan özür diledi.

Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi - 6
Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi - 7
Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi - 8
Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi - 9
Şarkıcı Fati Jamali, Hakim Ziyech'ten özür diledi - 10
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