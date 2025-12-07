"Savaşı kaldırmak zorundasın, yoksa seni çiğ çiğ yerler" Spor yazarları Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hissiz, tutkusuz ve temposuz! | Uğur Meleke

"F.Bahçe’nin Tedesco dönemindeki çıkışında anahtar faktör bence orta üçlüydü. Alvarez-İsmail-Asensio ile çok yönlü ve dengeli bir merkez orta saha yakalamıştı Tedesco. Ve bu üçlü takımın kalbi olmuştu adeta. Dün hem İsmail’i kenarda oturtması, hem de Asensio’yu sağda başlatmasıyla orta üçlü çöktü. Alvarez-Fred-Talisca üçlüsü son derece fonksiyonsuzdular bir saat boyunca.

Fenerbahçe için ilk bir saatte her şey son derece durağan ve sıkıcı geçerken, Tedesco 3 yeni oyuncu dizdi çizgiye. Talisca çıktı, Nene sağ açığa geçti. Asensio orijinal yerine döndü. Tedesco’nun değişiklik seçimleri tartışılır ama en azından Asensio’nun merkeze dönüşü olumluydu o dakikada. Asensio ile Skriniar’ın korner işbirliğiyle golü de buldular. Ama o cılız saman alevi yetmedi galibiyete. Çünkü dün Fenerbahçe’de bir şeyler eksikti sanki. Tutku eksikti, his eksikti. Tempoyu hiç artıramadılar neredeyse." (HÜRRİYET)