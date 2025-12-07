"Savaşı kaldırmak zorundasın, yoksa seni çiğ çiğ yerler" Spor yazarları Fenerbahçe maçını değerlendirdi
07.12.2025 09:20
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli ekibi ve karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi.
Hissiz, tutkusuz ve temposuz! | Uğur Meleke
"F.Bahçe’nin Tedesco dönemindeki çıkışında anahtar faktör bence orta üçlüydü. Alvarez-İsmail-Asensio ile çok yönlü ve dengeli bir merkez orta saha yakalamıştı Tedesco. Ve bu üçlü takımın kalbi olmuştu adeta. Dün hem İsmail’i kenarda oturtması, hem de Asensio’yu sağda başlatmasıyla orta üçlü çöktü. Alvarez-Fred-Talisca üçlüsü son derece fonksiyonsuzdular bir saat boyunca.
Fenerbahçe için ilk bir saatte her şey son derece durağan ve sıkıcı geçerken, Tedesco 3 yeni oyuncu dizdi çizgiye. Talisca çıktı, Nene sağ açığa geçti. Asensio orijinal yerine döndü. Tedesco’nun değişiklik seçimleri tartışılır ama en azından Asensio’nun merkeze dönüşü olumluydu o dakikada. Asensio ile Skriniar’ın korner işbirliğiyle golü de buldular. Ama o cılız saman alevi yetmedi galibiyete. Çünkü dün Fenerbahçe’de bir şeyler eksikti sanki. Tutku eksikti, his eksikti. Tempoyu hiç artıramadılar neredeyse." (HÜRRİYET)
Hocanın hataları | Ömer Üründül
"Tedesco'nun efendiliği, sadece oyunla ilgilenmesi ve sahadaki duruşuyla Fenerbahçe'ye yakıştığını belirtmiştim. Ancak ne yazık ki ciddi teknik hatalarda ısrar ediyor. Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladığım gibi fizik güçleri yetersiz, devamlılıkları olmayan, defansif yönleri zayıf futbolcular yetenekli de olsalar günümüz futbolunda birlikte oynamaları eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle birçok uygulamanın işe yaramadığını gördüğü halde Tedesco ısrar ediyor.
Tedesco'nun Talisca-Asensio ikilisini oynatma yanlışının dışında diğer hatalarına gelecek olursak; madem bu ikiliyle risk alıyorsun, en önemli savaşçın İsmail niye yedekte? Semedo sakatlanıyor. Milli takımda oynayan Mert Müldür kulübede. Galatasaray derbisinden sonra herkes 'İlk 11'de Jhon Duran oynar' diyordu. Fakat dün de gördük ki performansı 11 için yetersiz. İleriye dönük bir önemli problemse Kerem'in durumu. Böyle bir oyuncu nasıl bu kadar düşüş yaşar?" (SABAH)
Ayarlarla oynama! | Mehmet Ayan
"Tedesco’nun en ‘kıymetli’ özelliklerinden biri 11’in 9’unu saydırmasıydı bize. Oradan başka yola kendi kararıyla saptı.
Başakşehir'in dengelediği oyun Semedo/Kerem zorunlu değişikliği ile Fenerbahçe’nin elinden kayıp gitti. Koca orta sahayı Fred ile Alvarez önden 1 gıdım yardım gelmeksizin koruyamayınca Da Costa/Shomurodov ikilisi 3. bölgede bol bol topla buluştu. Oyun 35 dakika ev sahibinin kaldı.
Fenerbahçe derbide de kötü oynamıştı, dün de öyleydi. Hoca ayarlarla manasız oynuyor bence. 11’ini sayabildiğin takımlar iyidir. Puan kaybı hocaya yazar. Takım kötü oynuyor; Kerem hariç! Kerem’in kötü oynaması için önce futbol oynaması gerekiyor!" (HÜRRİYET)
Vasatizm | Halil Özer
"Semedo sakatlanınca yerine giren Kerem anlamsız bir panik içinde. Kardeşim senin kendini kanıtlamaya ihtiyacın yok ki. Normal bildiğimiz Kerem oyununu oyna takımına yeter. Ve bu oyuncunun bir an önce bu paniğini üstünden atmak zorunda.
Karşılaşmanın ilk yarısı iki taraf açısından da vasatizm zirvedeydi. Yemeğin tadı tuzu ve malzemesi yoktu. Konuk takım ilk yarıda sürdürülebilir futbolunu anlamsız bir şekilde frene basarak oynaması da bu maçı bu hale getiren faktör vardı.
2.yarı değişen hiçbir şey yoktu. Vasatlık devam etti. Arka arkaya değişiklikler geldi. Enteresandır belki de bu sezon ilk kez Fenerbahçe oyuna kulübeden giren hiçbir futbolcudan verim alamadı. Hatta girenler çıkanları arattılar." (MİLLİYET)
Maçın kader anı | Halil Özer
Bu gol sonrası maçın kader anı geldi. En Nesyri öylesine bir pozisyon yakaladı ki sağında bekleyen Nene’ye verse gol. Kalecinin sağı vursa gol. Soluna vursa yine gol. Ama kalecinin üstüne vurdu. Bu gol olsa maç bitecekti. Eh kardeşim bunu atamayacaksın da neyi atacaksın.
Ve maç bitmedi. Zaten o pozisyondan sonra Fenerbahçe’nin gol yiyeceğini tahmin etmek çokta zor değildi. Ve yedi de. Hem de öyle saçma sapan bir gol yedi ki tam Fenerbahçe tarzı bir gol.
Fenerbahçe açısından haklı bir puan kaybı oldu. Böyle oynarsan, kendini vermezsen puanları kaybedersin. Hiç yenilmesen dahi bu beraberliklerle her şeye veda edersin.
Ve ayrıca bu maçı izleyince Galatasaray maçında son dakikada yaşananların Fenerbahçeli futbolcuların üstünde olumsuz etkileri olduğunu söyleyebilirim ama tabii kanıtlayamam. Ama eğer Galatasaray ile çekişiyorsan bu psikolojik savaşı kaldırmak zorundasın. Yoksa seni çiğ çiğ yerler. (MİLLİYET)