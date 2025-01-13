"Saydığım isimlerin daha dikkatli olması lazım" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi.
Levent Tüzemen: "Takımın cesur yüreği Barış Alper"
"Soğuk havaya, müthiş yağmura ve kontrol edilemeyen rüzgâra rağmen Başakşehirli ve G.Saraylı oyuncular çok iyi mücadele etti. Sara'nın yokluğunu G.Saray oyunu kurma ve yönlendirme konusunda fazlasıyla hissetti.
Kerem Demirbay, Sara'nın görevini yeterince yapamadı. Barış Alper, güçlü fiziğiyle maça damgasını vurdu. İkili mücadelelerin birçoğunu kazandı. Rakiplerini kovaladı, hücuma katkı sağladı, savunmaya bile yardıma geldi. G.Saray'ın ilk yarıda rüzgârla beraber oynamasına rağmen rakip kaleye fazla şut atmayı düşünmemesi büyük eksiklikti."
(SABAH)