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Schumacher ailesine şantaj: 15 milyon euro istediler

Geçirdiği kayak kazası sonrası 2013'ten bu yana tedavi altında olan Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher, Alman basınınn gündemine oturdu. Sekiz yıl boyunca ailenin yanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Markus Fritsche'nin, Schumacher ailesine şantaj yaptığı iddia edildi. Fritsche'nin, Schumacher hakkında 1500 görüntü, 200 video ve kişisel tıbbi notlar karşılığında aileden 15 milyon euro istediği öne sürülüyor. Alman savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında üç isim yakalanırken, Fritsche kefaletle serbest bırakıldı.

Schumacher ailesine şantaj: 15 milyon euro istediler - 1

2013 yılında geçirdiği kayak kazasından beri kameralar önüne geçmeyen ve sağlık durumu ile ilgili çok az şey bilinen efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in ailesine şantaj yapıldığı açıklandı.

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Schumacher ailesine şantaj: 15 milyon euro istediler - 2

Alman polisinin efsane pilotun yanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Markus Fritsche hakkında soruşturma başlattı.

Schumacher ailesine şantaj: 15 milyon euro istediler - 3

Ailenin, Fritsche’ye işten çıkarılacağını bildirdiğinde korumanın öfkelendiği, şantaj planı hazırladığı iddia edildi.

Schumacher ailesine şantaj: 15 milyon euro istediler - 4

Fritsche’nin aileyi Michael Schumacher hakkında 1500 görüntü, 200 video ve kişisel tıbbi notları ifşa etmekle tehdit ettiği öne sürülüyor.

Schumacher ailesine şantaj: 15 milyon euro istediler - 5

Elindeki belgeleri teslim etmek için Schumacher ailesinden 15 milyon euro istediği ileri sürülen Markus Fritsche ve iki suç ortağı gözaltına alındı.

Schumacher ailesine şantaj: 15 milyon euro istediler - 6

Almanya'nın Wuppertal kentinde görülecek davanın bu ay sonunda başlaması bekleniyor.

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