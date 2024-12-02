Schumacher ailesine şantaj: 15 milyon euro istediler
Geçirdiği kayak kazası sonrası 2013'ten bu yana tedavi altında olan Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher, Alman basınınn gündemine oturdu. Sekiz yıl boyunca ailenin yanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Markus Fritsche'nin, Schumacher ailesine şantaj yaptığı iddia edildi. Fritsche'nin, Schumacher hakkında 1500 görüntü, 200 video ve kişisel tıbbi notlar karşılığında aileden 15 milyon euro istediği öne sürülüyor. Alman savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında üç isim yakalanırken, Fritsche kefaletle serbest bırakıldı.
2013 yılında geçirdiği kayak kazasından beri kameralar önüne geçmeyen ve sağlık durumu ile ilgili çok az şey bilinen efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in ailesine şantaj yapıldığı açıklandı.