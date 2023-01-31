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Selçuk İnan Galatasaray'dan istedi: Haris Seferovic Kasımpaşa'ya gidiyor

Saha sonuçlarında bekleneni veremeyen Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan'ın isteği üzerine Galatasaray'dan Haris Seferovic'e imza attırıyor.

Selçuk İnan Galatasaray'dan istedi: Haris Seferovic Kasımpaşa'ya gidiyor - 1

Galatasaray’da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un ülkesinin takımlarından PSV Eindhoven ile anlaşmasının ardından bir ayrılık daha yaşanmak üzere.


Selçuk İnan Galatasaray'dan istedi: Haris Seferovic Kasımpaşa'ya gidiyor - 2

Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, Haris Seferovic'e imza attırmaya yakın.


Selçuk İnan Galatasaray'dan istedi: Haris Seferovic Kasımpaşa'ya gidiyor - 3

Lacivert-beyazlılar, Seferovic’i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Galatasaray’ın kadroda düşünmediği 30 yaşındaki santrfor da Kasımpaşa’da oynamaya sıcak bakıyor.


Selçuk İnan Galatasaray'dan istedi: Haris Seferovic Kasımpaşa'ya gidiyor - 4

Son detayların görüşüldüğü transferin resmiyete dökülmesi halinde, Seferovic’in maaşının bir kısmını sarı-kırmızılılar ödeyecek.


Selçuk İnan Galatasaray'dan istedi: Haris Seferovic Kasımpaşa'ya gidiyor - 5

Galatasaray’ın ezon başında Benfica’dan kadrosuna kattığı Seferovic, Süper Lig’de çıktığı 10 maçta golle buluşamamıştı.

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