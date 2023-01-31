Selçuk İnan Galatasaray'dan istedi: Haris Seferovic Kasımpaşa'ya gidiyor

Galatasaray’da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un ülkesinin takımlarından PSV Eindhoven ile anlaşmasının ardından bir ayrılık daha yaşanmak üzere.
Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, Haris Seferovic'e imza attırmaya yakın.
Lacivert-beyazlılar, Seferovic’i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Galatasaray’ın kadroda düşünmediği 30 yaşındaki santrfor da Kasımpaşa’da oynamaya sıcak bakıyor.
Son detayların görüşüldüğü transferin resmiyete dökülmesi halinde, Seferovic’in maaşının bir kısmını sarı-kırmızılılar ödeyecek.
Galatasaray’ın ezon başında Benfica’dan kadrosuna kattığı Seferovic, Süper Lig’de çıktığı 10 maçta golle buluşamamıştı.