Semih Güler, Mertens'le girdiği penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu: Görüntüler, her şey ortada!
Adana Demirspor'dan Gaziantep FK'ya transfer olan Semih Güler, Mertens'le girdiği olaylı maçın penaltı pozisyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, "Görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli, o yüzden yorum yapmaya gerek yok. Ben o defteri kapattım." ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Semih Güler, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Net Global Sivasspor maçında 3 puan almak istediklerini söyledi.
Güler, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü'nde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Güler olaylı Galatasaray-Adana Demirspor maçında Mertens'le girdiği pozisyon hakkında da konuştu.