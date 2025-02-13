Semih Güler, Mertens'le girdiği penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu: Görüntüler, her şey ortada!

Takımın kendisini özel hissettirdiğini aktaran 30 yaşındaki savunma oyuncusu, "Bazen bu hissiyat paradan da başka şeylerden de önemli. Bundan dolayı kulübe çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımdan birkaçını tanıyorum. Takım ve şehir için çok güzel şeyler söylediler, o yüzden karar aşaması eşim ve benim için çok kolay oldu. Takım çok kaliteli, iki gün sonra maçımız var. Kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz." dedi.