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Şenol Güneş derbi sonrası isyan etti: Filler tepişiyor, çimler eziliyor!

Galatasaray'a 4-3 kaybettikleri derbi sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Sarı kart gördüm. Aynı noktada sarı kartlık pozisyonu görmedi. Filler tepişiyor, çimler eziliyor. Hakem, zemin, rakip ne olursa biz top oynamaya çalışan bir takımız. Bariz bir hata varsa zaten görülür. Kimin ne konuştuğunu ne konuşmadığını biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Şenol Güneş derbi sonrası isyan etti: Filler tepişiyor, çimler eziliyor! - 1

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray’a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanmaya ihtiyaçları olduklarını belirten Şenol Güneş, “Moralli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Biz de onun için sahaya çıktık. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı. 2 tarafın da anlayışı kazanmak üzerine olduğu için git gelli bir oyun oldu. Öne geçtik, sonra geri düştük. Beraberlikten sonra duran toptan yedik. Tüm oyuncular varken gol yedik. 4-3 kazanmayı beklerken mağlup ayrıldık." ifadelerini kullandı.

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Şenol Güneş derbi sonrası isyan etti: Filler tepişiyor, çimler eziliyor! - 2

"FİLLER TEPİŞİYOR, ÇİMLER EZİLİYOR"

Karşılaşmaların hakemleriyle ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, “Hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Sarı kart gördüm. Aynı noktada sarı kartlık pozisyonu görmedi. Filler tepişiyor, çimler eziliyor. Hakem, zemin, rakip ne olursa biz top oynamaya çalışan bir takımız. Taraftara söyleyecek sözümüz yok. Tek şansımız bu futbolu devam ettirmek. Hakemler zaten konuşuluyor. Bariz bir hata varsa zaten görülür. Kimin ne konuştuğunu ne konuşmadığını biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Şenol Güneş derbi sonrası isyan etti: Filler tepişiyor, çimler eziliyor! - 3

"BU MAÇTAN 3 PUAN ALSAK İVME KAZANABİLİRDİK"

Kötü gidişatın takımın üstünde stres yarattığına dikkat çeken Güneş, şöyle konuştu:

“Bu maçta oldu, Fenerbahçe maçında oldu. Taca attık gol yedik, burada duran toptan yedik. Bazen basiret bağlandığı zaman böyle olabiliyor. Geçen maçta oyuncu kenara gelirken gol yedik. Bu maçta değişiklikten sonra yedik. Bunlar yaşanacak şeyler. Futbol böyle bir şey. 81’de gol attık Kasımpaşa’da. 2 defa kalemize geldiler. Onlar da gol oldu. Takımın sonuçlarının kötü gitmesi de takımda stres yapıyor. Bizde de bu yaşanıyor. Oyun arzusu olarak iyi gittiğimizi düşünüyorum. İlk yarı pas yaparak çıksak daha iyi olabilirdi. 3 puanı kaybettik. Moral olarak iyi değiliz. Bu maçtan 3 puan alsak ivme kazanabilirdik. Takım oyunu ortaya çıkartacak bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz.”

Şenol Güneş derbi sonrası isyan etti: Filler tepişiyor, çimler eziliyor! - 4

"SON POZİSYONDA KAFA BİLE VURDURMAMAMIZ GEREKİYORDU"

Yedikleri son golde rakip oyuncuya kafa vurdurmamaları gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, “Her türlü sonuçtan bağımsız karakteriniz koymak zorundasınız. Nerede eksiğimiz var daha iyi değerlendiriyorsunuz. Gol yedik, gol attık bunları düzeltebilirsiniz. Hatalarımız da var. Penaltı mı değil mi ayrı konu ama o pozisyona bile maruz kalmamak lazım. Kafayı bile vurdurmamız gerekiyordu. Taç oldu. Eksiklerimizi düzelterek daha iyi olabiliriz. Geçen hafta kazanılması gereken maçta 2 puan kaybettik. Bugün çok konuşulan bir maç oldu. Biz kazansaydık Galatasaray üzülecekti. Şimdi tam tersi oldu” dedi.

Şenol Güneş derbi sonrası isyan etti: Filler tepişiyor, çimler eziliyor! - 5

‘TAKIMLARIN BAŞI YANIYORSA BURASI EĞİTİM YERİ DEĞİL’

Hakem eğitiminin Süper Lig’de yapılamayacağını belirten Şenol Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kim ne dedi ne demedi herkesin gözü önünde oluyor. Federasyon, kulüp başkanları, hakemler… Bunlarla ilgili kanaatimi söyledim. Takımların başı yanıyorsa burası eğitim yeri değil. 2’nci Lig, 3’üncü Lig’de eğitirsin."

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