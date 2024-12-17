Şenol Güneş derbi sonrası isyan etti: Filler tepişiyor, çimler eziliyor!
Galatasaray'a 4-3 kaybettikleri derbi sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Sarı kart gördüm. Aynı noktada sarı kartlık pozisyonu görmedi. Filler tepişiyor, çimler eziliyor. Hakem, zemin, rakip ne olursa biz top oynamaya çalışan bir takımız. Bariz bir hata varsa zaten görülür. Kimin ne konuştuğunu ne konuşmadığını biliyoruz.” şeklinde konuştu.
Süper Lig’in 16’ncı haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray’a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Kazanmaya ihtiyaçları olduklarını belirten Şenol Güneş, “Moralli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Biz de onun için sahaya çıktık. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı. 2 tarafın da anlayışı kazanmak üzerine olduğu için git gelli bir oyun oldu. Öne geçtik, sonra geri düştük. Beraberlikten sonra duran toptan yedik. Tüm oyuncular varken gol yedik. 4-3 kazanmayı beklerken mağlup ayrıldık." ifadelerini kullandı.