Şenol Güneş: Kral evde de sokakta da kraldır

Güneş, yaptıkları her şeyin kayıt altına alınmasının kendisinde bir kısıtlamaya neden olmadığını da belirtirken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendimi böyle baskı altında hissetmiyorum. Ben şimdi buradayım, büyük bir camianın yetkilisi ve sorumlusuyum. Bir görevim var, onu taşıyorum, rol yapmıyorum. Ben ne isem hep oyum. Onunla yaşıyorum. Sokakta da yaylada da her yerde aynıyım. Farklı olan şey işimi yapmak. Ben pozisyonumu biliyorum. Dolayısıyla hiç öyle bir rahatsızlığım yok. Kral evde de sokakta da kraldır. Ben de hem evde hem sokakta Şenol Güneş'im. Ayrı bir ünvanı istemem. Hatta makamlar, mevkiler, başka işler beni rahatsız eder. Ben işimi yaparım. Onun dışında sade bir vatandaş olmak istiyorum. Pozisyon olarak Trabzonspor teknik direktörüyüm. Onun da gereklerini yapmaya mecburum. O benim sorumluluğum."