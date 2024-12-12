Şenol Güneş: Kral evde de sokakta da kraldır
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik adam olarak güzel oyun ve iyi sonuç istediğini söyledi. Bordo mavili ekipte kötü sonuçların ardından konuşan Güneş, "Ben şimdi buradayım, büyük bir camianın yetkilisi ve sorumlusuyum. Bir görevim var, onu taşıyorum, rol yapmıyorum. Ben ne isem hep oyum. Sokakta da yaylada da her yerde aynıyım. Dolayısıyla hiç öyle bir rahatsızlığım yok. Kral evde de sokakta da kraldır. Ben de hem evde hem sokakta Şenol Güneş'im." ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş, Trabzonspor dergisinin aralık ayı sayısında yer alan röportajında, hem keyif veren bir futbol hem de sonuç isteyen bir teknik adam olduğunu belirterek, "Her ikisini de insan ister. Ben de güzel oyun, iyi sonuç istiyorum. Güzel oynamadan kazandığınız zaman, zaten doğru oyun olmuyorsa, sonrasında kazanma şansınız da az olacaktır. Dolayısıyla birbirine bağlantılı." dedi.