Şenol Güneş Süper Lig'in golcüsünü gözüne kestirdi

Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor yönetiminin yeni yılın ilk günlerinde Sivasspor'un kapısını çalacağı ve transfer için görüşmeler yapacağı belirtildi.



Son lig maçında Malheiro'nun golüyle Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Fırtına, bu hafta Samsunspor ile karşılaşacak.