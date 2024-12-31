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Şenol Güneş Süper Lig'in golcüsünü gözüne kestirdi

Sahada istenilen sonuçları alamayan ve transferde harekete geçen Trabzonspor'da transfer gündemi hareketli geçiyor. Şenol Güneş, gol yollarında etkili olan yıldız oyuncuyu takımında istedi. Trabzonspor, yeni yılın ilk günlerinde Sivasspor’a Rey Manaj için takas teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Şenol Güneş Süper Lig'in golcüsünü gözüne kestirdi - 1

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Abdullah Avcı sonrası Şenol Güneş'i göreve getiren Trabzonspor, Süper Lig'in yıldız golcülerinden olan Rey Manaj'a resmi teklif götürecek. 


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Şenol Güneş Süper Lig'in golcüsünü gözüne kestirdi - 2

Transferde harekete geçen Trabzonspor'da transfer gündemi hareketli geçiyor. Şenol Güneş, gol yollarında etkili olan yıldız oyuncuyu takımında istedi.

Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan bordo-mavili yönetim, ligin yıldız golcülerinden biri olan Rey Manaj için harekete geçti.

Şenol Güneş Süper Lig'in golcüsünü gözüne kestirdi - 3

Farklı bölgelere takviye için kollar sıvanırken Sivasspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolculardan birisi olan Manaj, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

Şenol Güneş Süper Lig'in golcüsünü gözüne kestirdi - 4

Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor yönetiminin yeni yılın ilk günlerinde Sivasspor'un kapısını çalacağı ve transfer için görüşmeler yapacağı belirtildi.

Son lig maçında Malheiro'nun golüyle Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Fırtına, bu hafta Samsunspor ile karşılaşacak.

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