Şenol Güneş Süper Lig'in golcüsünü gözüne kestirdi
Sahada istenilen sonuçları alamayan ve transferde harekete geçen Trabzonspor'da transfer gündemi hareketli geçiyor. Şenol Güneş, gol yollarında etkili olan yıldız oyuncuyu takımında istedi. Trabzonspor, yeni yılın ilk günlerinde Sivasspor’a Rey Manaj için takas teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Abdullah Avcı sonrası Şenol Güneş'i göreve getiren Trabzonspor, Süper Lig'in yıldız golcülerinden olan Rey Manaj'a resmi teklif götürecek.