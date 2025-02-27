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Şenol Güneş, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na seslendi: Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının sadece kupada değil, ligde de yarıştığını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu etrafındakilerin kandırdıklarını söyledi.Güneş, "Sayın Hacıosmanoğlu'nu üzmek istemiyorum. Bana not attı. Ben ona not atmak istemedim ama söylüyorum. Seni kandırıyorlar. Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın. Hepsinin üstündesin." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na seslendi: Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın - 1

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında, Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalar yaptı. Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu belirten Güneş, "İyi de hocaları var. İyi futbol oynadılar. Son haftada ligde kazanmışlardı. Zor maçı, oyuncularımızın oyun disiplini, kazanma arzusu ve birlikte oynama iştahıyla kolay geçirdiler. Konsantrasyonları üst seviyedeydi. Futbol adına güzel işler yaptılar. Hem hücumda hem de savunmada iyi işler yaptılar. Bugün için olumlu şeyler söyleyebilirim. Bunu da oyuna baktığımız zaman görebiliyoruz. Sonradan oyuna girenlerin de katkısı oldu. Ben memnunum. Sonuç olarak gruptan çıktık. 1. sırada çıkmanın da avantajı var. Biraz geç çıkmış olabiliriz. Bazı oyuncuları görebilirdik belki garanti olsaydı. Fiziksel olarak bir eksiklik yok. Şimdi sürdürülebilir bir hale gelmesi gerekiyor. Umarım bunu devam ettiririz." dedi.

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Şenol Güneş, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na seslendi: Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın - 2

"FEDERASYON BAŞKANINI KANDIRIYORLAR"

Güneş, kulübün açıklamalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:


"Ben yine bir şey söylemeyeyim. Geçen hafta beni dolmuşa getirdiniz. Bana soru sordunuz ve TFF Başkanı'mı üzdüm. Sayın Hacıosmanoğlu'nu üzmek istemiyorum. Bana not attı. Ben ona not atmak istemedim ama söylüyorum. Seni kandırıyorlar. Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın. Hepsinin üstündesin. Federasyon Başkanlığı önemli bir yer. Sen düzgün bir adamsın, delikanlı adamsın. Etrafındakiler sana yanlış beyanat verdirtiyorlar. İlk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar. Alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Bunları bir futbol adamı olarak söylüyorum."

Şenol Güneş, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na seslendi: Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın - 3

"Hiçbir şey değişmiyor. Bizim oyun düzenimizi bozmak için her şeyi yapıyorlar. İnsan sinirleniyor. Ben başkana üzülüyorum. Ben bu maçta kazanmışım, ben niye hakemleri konuşayım. Hakemlerin kötü niyeti yok ama yanlış yaparlarsa da aynı yere gelmiş oluruz."

Şenol Güneş, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na seslendi: Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın - 4

"Hazinenin kapısına bekçi koyuyorsunuz. Dürüst adam ama hazine çalınıyor. Sahtekar koyuyorsunuz. Yine çalınıyor. Ben hazineyi korumak istiyorum. Bana ne kapıda kimin olduğu... Elimizdeki bu sermaye gidiyor. İlgisizlik, güvensizlik artıyor. Aynı şeyler devam ediyorsa duvara toslamamız doğrudur. Yönetimin ifadesine katılıyorum."

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