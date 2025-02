Şenol Güneş, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na seslendi: Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın

"FEDERASYON BAŞKANINI KANDIRIYORLAR"

Güneş, kulübün açıklamalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:



"Ben yine bir şey söylemeyeyim. Geçen hafta beni dolmuşa getirdiniz. Bana soru sordunuz ve TFF Başkanı'mı üzdüm. Sayın Hacıosmanoğlu'nu üzmek istemiyorum. Bana not attı. Ben ona not atmak istemedim ama söylüyorum. Seni kandırıyorlar. Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın. Hepsinin üstündesin. Federasyon Başkanlığı önemli bir yer. Sen düzgün bir adamsın, delikanlı adamsın. Etrafındakiler sana yanlış beyanat verdirtiyorlar. İlk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar. Alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Bunları bir futbol adamı olarak söylüyorum."