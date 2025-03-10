Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki 5. dönemi 188 gün sürdü: Son 9 sezonun en kötü dönemi
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in 5. teknik direktörlük dönemi uzun sürmedi. Karadeniz ekibi, Güneş idaresinde ligde 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 32 puanla son 9 sezon içindeki en kötü 25 maçlık performansı geride bıraktı.
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in 5. teknik direktörlük dönemi uzun sürmedi.
Bordo-mavili kulüp, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından 3 Eylül'de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Şenol Güneş ile 188 gün çalıştı.
Teknik direktör arayışına giren Karadeniz ekibi, Güneş yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.