Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı sitemi: Kafa karıştırmak doğru değil
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcuları Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları hakkında konuştu. Güneş, "İsteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı. Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından konuştu.
Güneş, futbolcuları Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına açıklık getirerek sarı kırmızılılara sitem etti.