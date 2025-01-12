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Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı sitemi: Kafa karıştırmak doğru değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcuları Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları hakkında konuştu. Güneş, "İsteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı. Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı sitemi: Kafa karıştırmak doğru değil - 1

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Güneş, futbolcuları Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına açıklık getirerek sarı kırmızılılara sitem etti.

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Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı sitemi: Kafa karıştırmak doğru değil - 2

Güneş, "Eren Elmalı bizim oyuncumuz, ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız." dedi.

Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı sitemi: Kafa karıştırmak doğru değil - 3

72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı. Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil."

Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı sitemi: Kafa karıştırmak doğru değil - 4

"Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız."

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