Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı ve ekledi: "Transfer için kulüple kavga ettik"

"Hocanın raporu doğrultusunda hangi bölgeye kaç transfer gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız. Bu transferleri de ifade ettiğim standartlar doğrultusunda yapacağız. Özellikle takım içinde mali dengelere de azami ölçüde dikkat edeceğiz. En az 3 transfer dönemi sözlerini benim ağzımdan duydunuz. Bunlar öylesine söylenmiş sözler değildir. Bahsettiğim kadro planlamasını sağlıklı bir şekilde yapabilmek için zamana ihtiyacımız var. Artık özlediğimiz, beklediğimiz başarılı günlerin gelmesi için çok çalışıyoruz. Biz artık sürdürülebilir başarılara ulaşan bir takım istiyoruz. Denk bütçelerle her yıl büyüyen amatör branşlar hedefliyoruz. Gelmiş geçmiş bu kulübe hizmet eden herkesin, eski başkanların kenetlendiği günleri görmek istiyoruz. Özlediğimiz Beşiktaş'ı hep berabere inşa edeceğiz."