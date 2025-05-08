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Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı ve ekledi: "Transfer için kulüple kavga ettik"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, seçim öncesinde açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı ve ekledi: "Transfer için kulüple kavga ettik" - 1

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurula kısa bir süre kala adaylardan biri olan mevcut başkan Serdal Adalı, yeni yönetim kurulunu tanıttı.

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Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı ve ekledi: "Transfer için kulüple kavga ettik" - 2

Adalı; transfer çalışmalarından bahsederken, oyuncularla ilgili bilgiler de verdi.

Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı ve ekledi: "Transfer için kulüple kavga ettik" - 3

İşte Serdal Adalı'nın sözleri:

Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı ve ekledi: "Transfer için kulüple kavga ettik" - 4

"Hocanın raporu doğrultusunda hangi bölgeye kaç transfer gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız. Bu transferleri de ifade ettiğim standartlar doğrultusunda yapacağız. Özellikle takım içinde mali dengelere de azami ölçüde dikkat edeceğiz. En az 3 transfer dönemi sözlerini benim ağzımdan duydunuz. Bunlar öylesine söylenmiş sözler değildir. Bahsettiğim kadro planlamasını sağlıklı bir şekilde yapabilmek için zamana ihtiyacımız var. Artık özlediğimiz, beklediğimiz başarılı günlerin gelmesi için çok çalışıyoruz. Biz artık sürdürülebilir başarılara ulaşan bir takım istiyoruz. Denk bütçelerle her yıl büyüyen amatör branşlar hedefliyoruz. Gelmiş geçmiş bu kulübe hizmet eden herkesin, eski başkanların kenetlendiği günleri görmek istiyoruz. Özlediğimiz Beşiktaş'ı hep berabere inşa edeceğiz."

Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı ve ekledi: "Transfer için kulüple kavga ettik" - 5

"Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar."

Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı ve ekledi: "Transfer için kulüple kavga ettik" - 6

"Elan Ricardo'yu gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık vereceğim. Onun için Atletico Madrid'le kavga ettik. Başına gelmeyen şey kalmadı geldiğinden beri. Göreceksiniz nasıl bir oyuncu olduğunu. Santos, Keny Arroyo'yu istiyor."

Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı ve ekledi: "Transfer için kulüple kavga ettik" - 7

"Gedson'un yüzde 50'sini almadan, Gedson'u satmam. Benfica ile de görüştüm, "Sözleşmesini uzatırım, hiçbir şey yapamazsınız" dedim."

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