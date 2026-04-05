Serdal Adalı çok sert çıkıştı. "Şerefi varsa istifa eder"

"Oyun gayet zevkliydi ancak son dakika penaltısı maalesef yine hakemi konuşmaya mecbur bıraktı. Camia ve yönetim olarak VAR ile ilgili konuşmaktan sıkıldık. Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum. Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse… Türk futbolunun yakasından düşün!"