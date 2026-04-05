Serdal Adalı çok sert çıkıştı. "Şerefi varsa istifa eder"
05.04.2026 23:54
Son Güncelleme: 06.04.2026 00:02
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisinin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, 90+11'de kalesinde gördüğü penaltı golü sonrası sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve hakem yönetimini eleştirdi.
İşte Adalı'nın sözleri:
"TÜRK FUTBOLUNUN YAKASINDAN DÜŞÜN"
"Oyun gayet zevkliydi ancak son dakika penaltısı maalesef yine hakemi konuşmaya mecbur bıraktı. Camia ve yönetim olarak VAR ile ilgili konuşmaktan sıkıldık. Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum. Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse… Türk futbolunun yakasından düşün!"
"15 TANE HAKEM YETİŞTİREMİYOR MUSUNUZ?"
"Emek veriyoruz, para harcıyoruz; sonra bir hakem… Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı yok. Bu emeği nasıl gasp edersiniz. Fenerbahçe de emek verdi. 15 tane hakem yetiştiremiyor musunuz?"
"ONLARIN ŞEREFİ VARSA..."
"Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş! Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah!"
"TİYATRONUN PARÇASI OLMAK İSTEMEDİK"
Soru: "VAR odasına temsilci neden göndermediniz?"
Serdal Adalı: "Tiyatronun parçası olmak istemedik. Fenerbahçe'den de giden olmadı. Biri gidip oturacak başka odada, ne olacak?