Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm"

"BEŞİKTAŞ İYİ TOP OYNAR"

"Savunmada problemimiz yok. Defansta ligin en az gol yiyen 3. takımıyız diye biliyorum. Yukarıdaki takımlara bakınca, en az gol atan takım biziz. Bizim gol yollarında problemimiz var. Bunu çözecek hoca. Ona göre kadro planlaması verdi bize. İyi futbolcu bazen çok hesaplı olabiliyor. Önemli olan bu formanın hakkını verecek futbolcuların gelmesi lazım. Parayı verirseniz... Her gün bana da yüzlerce teklifler geliyor. Transferi istersek yarın da bitiririz; biz o yola gitmeden bu takımın ihtiyacı neyse en iyisini almak. Bütün hedefimiz bu. Transferler bu sezon bu şekilde olacak. Beşiktaş'ın forması üçüncü olur kardeşim diyorlar ya, yok öyle bir şey. Olmaz öyle bir şey. Beşiktaş, iyi futbolcularla iyi top oynar, Beşiktaş öyle şampiyon olur. Beşiktaş'a sıradan futbolcuların alınıp gelinmesi doğru değil. Uğraşıyoruz. Allah izin verirse yenileye yenileye gideceğiz."