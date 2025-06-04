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Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek sezona dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm" - 1

Trendyol Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı basın toplantısı düzenledi.

Adalı; gelecek sezon planlaması, transferler, Ole Gunnar Solskjaer ve projelere dair açıklamalarda bulundu.

İşte siyah - beyazlı kulübün başkanının sözleri:

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Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm" - 2

"SERGEN HOCA NE DEDİYSE ÇIKTI"

"Ole Hoca'yla anlaşmadan önce iki tane daha Ole Hoca gibi büyük hocayla görüştüm. Hepsinden ötesi de bana ifadeleri, hepsi bu takımı seyrettiğini, takımda bir ciddi şekilde sıkıntı bölgeler olduğunu söylediler. Gelmekten imtina etmelerinin sebebi de kadro ve kaos ortamıydı. Sergen Hoca ile oturduğumda, nasıl yaparız sohbetine başladığımızda... Sergen Hoca'yı takdir ediyorum, ne dediyse çıktı. 'Ağabey vallahi bu takım seni de beni de yer' dedi. Bana da hocaya da sallıyorlar şimdi."

Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm" - 3

"OLE ÇOK BAŞARILI OLACAK"

"Ole Hoca'yı başarısız görmüyorum. Elinden geleni yaptı. Beraber bir projeksiyon yaptık. Hoca bunun parçası. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Projeye inanıyorum."

Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm" - 4

"DEMİR EGE İNŞALLAH KALIR"

"Demir Ege'nin kontratında kira artı opsiyon maddesi vardı. Kulübü, tahmin ediyorum bu opsiyonu kullanacak. Ayın 10'una kadar resmi bildiride bulunmaları lazım. İşin gerçeğinde inşallah kullanmazlar da Demir Ege gelir. Hem hocamız hem ben beğeniyoruz. Ayın 10'unu bekleyeceğiz. Bizim transfere "okay" dememiz gibi bir şey yok elimizde. O yetkiyi, buradan yollarken karşı kulübe vermişiz."

Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm" - 5

"IMMOBILE İLE GÖRÜŞTÜK"

"Immobile ile bir toplantı yaptık. İçinde bulunduğumuz şartları yaptık. Başka santrfor transfer edeceğimizi söyledik. Immobile düzgün ve aklı başında bir insan. Kendine yaptığım teklife olumlu yaklaştı, yüz yüze konuştuğum için mutlu oldu. Ailesi ile konuşacağını, haber vereceğini söyledi. Maaşında indirim, maç başına dönmesi konusunda talebimiz oldu. Sadece Immobile değil 1-2 futbolcu için de geçerli. Onlarla da konuşacağım. Olursa Immobile ile devam ederiz. Immobile öyle bu seneki performansı ortalarda olabilir, takımın da durumu ortada. Koskoca bir sezonu tek kanatla geçirdik. Biz bir santrfor daha transfer edeceğiz; bonservisli olur bonservissiz olur bu fedakarlığı yapacağız."

Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm" - 6

"BEŞİKTAŞ İYİ TOP OYNAR"

"Savunmada problemimiz yok. Defansta ligin en az gol yiyen 3. takımıyız diye biliyorum. Yukarıdaki takımlara bakınca, en az gol atan takım biziz. Bizim gol yollarında problemimiz var. Bunu çözecek hoca. Ona göre kadro planlaması verdi bize. İyi futbolcu bazen çok hesaplı olabiliyor. Önemli olan bu formanın hakkını verecek futbolcuların gelmesi lazım. Parayı verirseniz... Her gün bana da yüzlerce teklifler geliyor. Transferi istersek yarın da bitiririz; biz o yola gitmeden bu takımın ihtiyacı neyse en iyisini almak. Bütün hedefimiz bu. Transferler bu sezon bu şekilde olacak. Beşiktaş'ın forması üçüncü olur kardeşim diyorlar ya, yok öyle bir şey. Olmaz öyle bir şey. Beşiktaş, iyi futbolcularla iyi top oynar, Beşiktaş öyle şampiyon olur. Beşiktaş'a sıradan futbolcuların alınıp gelinmesi doğru değil. Uğraşıyoruz. Allah izin verirse yenileye yenileye gideceğiz."

Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm" - 7

"UÇAĞA BİNDİĞİNDEN BERİ TEKLİF VAR"

"İki tane yabancı verdik kiraya, Onana ve Musrati. Amir'in bizim futbolcumuz olduğunu söylüyor, 3 transfer diyorsunuz da kendi oyuncumuz, maaşının bir kısmını ödüyorduk. Hoca elinde kağıda yazarak geldi, 2 küsür Musrati maaşı, bundan kurtulacağız, 1 milyon kiralık parası alacağız. Kendi adamımız var, maaşını veriyoruz, Amir'i çağıralım dedi çağırdık. Diğer iki genç çocuğu, kiralık artı satın alma opsiyonlu, bir tanesi satın alma mecburiyetli kontrattı, kendi uygun görmedi. Benim de içimden gelmedi. Yarım devrede alıp 3 sene yollamak için mücadele edeceğimiz futbolcuyu almak içimden gelmedi. İki tane genç çocuğun paralarını abartıyorlar, toplamında 7 milyon euro bonservis verdik. O da senelere sarih. Çocukların maaşları da şu anda takımdaki futbolcularla kıyaslanmayacak derecede düşük, 4'te 1'i mertebesinde. Keny oynamaya başladı, 2-3 maçta süre buldu. Bu çocukta ışık var demeye başladılar. Aynısı Elan için de geçerli. Kendimde bulduğum hata, John Vik 'Bu çocuklardan 3 ayda verim alamayız' dedi, adamın dediği doğru çıktı. İlk defa o taraflardan futbolcu transfer ettik. Avrupalı kulüpler de oralarda 2-3 ay kiraya verip getiriyormuş. Atladığım yer orası. Keny'e uçağa bindiği günden itibaren teklif var, yine teklif var. Genç çocuklarda yanıldığımızı düşünmüyorum."

Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm" - 8

"RIDVAN'I KIŞIN İSTEDİK AMA..."

"Kış sezonunda Rıdvan Yılmaz'ı istedik. Rıdvan da gelmeyi çok istedi ama Avrupa'dan elenmemiz, onların devam etmesi transferi engelledi. Yaz döneminde Rıdvan'la ilgili girişimimiz olmadı. Masuaku ikinci yarının en iyi oynayan oyuncusu. Yerine mevcuttan daha iyi oynayan kim varsa hepsini değiştireceğim arkadaşlar. Svensson da dahil, Masuaku da dahil."

Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm" - 9

"SALİH ÖZCAN'I İSTİYORUZ"

"Salih Özcan ile ilgileniyoruz. Ağırlık genç, yerli, Türk. Çünkü maalesef Türkiye'deki milli takımda oynayan oyuncularımızın kulüplerinden ayrılma gibi bir şansları yok. Yine yurt dışından genç transferimiz olacak. Çalışıyoruz. Yerli açığımız en büyük sorunlarımızdan biri. 1-1.5 transfer döneminde yerli açığını kapatacağız diye düşünüyorum."

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