Serdal Adalı isim vererek açıkladı: "Milli futbolcuyu istiyoruz | Sergen Hoca ile görüştüm"

"UÇAĞA BİNDİĞİNDEN BERİ TEKLİF VAR"
"İki tane yabancı verdik kiraya, Onana ve Musrati. Amir'in bizim futbolcumuz olduğunu söylüyor, 3 transfer diyorsunuz da kendi oyuncumuz, maaşının bir kısmını ödüyorduk. Hoca elinde kağıda yazarak geldi, 2 küsür Musrati maaşı, bundan kurtulacağız, 1 milyon kiralık parası alacağız. Kendi adamımız var, maaşını veriyoruz, Amir'i çağıralım dedi çağırdık. Diğer iki genç çocuğu, kiralık artı satın alma opsiyonlu, bir tanesi satın alma mecburiyetli kontrattı, kendi uygun görmedi. Benim de içimden gelmedi. Yarım devrede alıp 3 sene yollamak için mücadele edeceğimiz futbolcuyu almak içimden gelmedi. İki tane genç çocuğun paralarını abartıyorlar, toplamında 7 milyon euro bonservis verdik. O da senelere sarih. Çocukların maaşları da şu anda takımdaki futbolcularla kıyaslanmayacak derecede düşük, 4'te 1'i mertebesinde. Keny oynamaya başladı, 2-3 maçta süre buldu. Bu çocukta ışık var demeye başladılar. Aynısı Elan için de geçerli. Kendimde bulduğum hata, John Vik 'Bu çocuklardan 3 ayda verim alamayız' dedi, adamın dediği doğru çıktı. İlk defa o taraflardan futbolcu transfer ettik. Avrupalı kulüpler de oralarda 2-3 ay kiraya verip getiriyormuş. Atladığım yer orası. Keny'e uçağa bindiği günden itibaren teklif var, yine teklif var. Genç çocuklarda yanıldığımızı düşünmüyorum."