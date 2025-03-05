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Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, göreve geldiği günden bu yana yaşananlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 1

Beşiktaş'ta yaklaşık 2 ay önce yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı; göreve geldiği günden bu yana yaşananlar, projeler, transferler ve gelecek adına önemli ifadeler kullandı. Ekol TV'de Az Önce Konuştum programına konuk olan Adalı, eski başkanlar Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman ile ilgili de çarpıcı sözler sarf etti. İşte Adalı'nın açıklamaları:

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Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 2

"CENGİZ TRANSFERİNDEKİ PROBLEM BİZDEN KAYNAKLI DEĞİL"

"Cengiz Ünder transferinden taraftarın tepkisi nedeniyle mi vazgeçtiniz?"

Serdal Adalı: "Hayır. İlk hocayla oturduk. Bilgi aldığımız iki scout ekibinin listesinde de Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz vardı. Buraları yerli futbolcu varsa diğer bölgeler için elimiz rahatlar fikriyle çıktı. Herkes yazdı çizdi. İşin mali yönünde... Cengiz'den kaynaklanan bir konu değil, Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu. Cengiz, kendi de işin açığı, 'İstenmediğim yere gitmeyeyim' demiş menajerine. Herkes öğrensin; sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm, ne de vazgeçerim. Gelsin, transferi sosyal medya yapsın o zaman."

Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 3

"BANA KURULMAYAN BİR ŞEY KALMADI"

"Fikret Orman, 'Serdal Adalı'ya kumpas kurulacak' dedi."

Serdal Adalı: "Aslında hiç bu, Fikret Başkan ve Çebi konusuna girmek istemiyorum. Bir iki kelime etmeden geçemeyeceğim. Bana artık kurulmayan bir şey kalmadı, kuracak olan kursun. İstediklerini yapabilirler. Yeter ki Beşiktaş'a zarar gelebilecek bir şey yapmasınlar. Bana ne diyecekler, her şeyi ortada olan insanım."

Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 4

"FENERBAHÇE'NİN 700 BİN EURO'YA YAPTIĞI PROJE BİZDE 2 KATI GİBİ"

"Savcılık işi hiç hoşlanmadığım bir hadise. En azından bundan sonra buraya gelip başkanlık, yöneticilik yapacak insanların daha dikkat etmelerini sağlayacak bir hadise olduğu için gittim. İlk olan ışıklandırma hadiseleri. Tesadüf, ödemelerinin gündeme gelmesiyle... Getirin bir görelim dedik. Stadyumdaki yeni ışıklandırma projesinin ödemeleriyle ilgili... İlk hafta geldiğimiz şey ödemelerdi, ilk 15-20 gün. Neyi nasıl ödeyeceğiz. Konu oradan açıldı. Aynı uygulamayı Fenerbahçe yapmış. Sorun bakalım onlar kaça yapmış. Çok farklar gördük. Fenerbahçe'nin 700 bin euro'ya yaptırdığı proje, bizde tabii 3-4 aşamalı olmak üzere 700'e gelecek kısımda 1 milyon 400 bin civarında, iki katı gibi."

Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 5

"ALNINI KARIŞLARIM"

"Ahmet Nur Çebi kulübü yönetiyor diyenler var."

Serdal Adalı: "Onu diyenin alnını karışlarım."

Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 6

"BEN, FİKRET ORMAN'I KIRACAK BİR ŞEY YAPMADIM"

"Ahmet Başkan 1 kere geldi hayırlı olsuna. Fikret Başkan da gelmedi, onu söyleyeyim. Ben onu kıracak hiçbir şey yapmadım. Onun yüzünden sol omzum kırık. Bir omuz ver Beşiktaş'a dedi, seçime girdim, Fikret Başkan'ın ikinci başkanı oldum. İkinci başkan oldum diye Ahmet Başkan'a seçim kaybettim."

Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 7

"BANA NASIL YAKIŞTIRIYOR?"

"Fikret Orman beni çok iyi tanır. Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırıyor, onu da bilmiyorum. Sağında solundakilere dikkat etsin Fikret Başkan. 'Her gün Çebi kulübe geliyor' diyorsa, hemen onlara dikkat etsin."

Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 8

"HASAN ARAT NEREDE?"

Serdal Adalı: "Ahmet Nur Çebi yanlış yapıyor. Fikret Orman'a laf yetiştirmenin imkanı var mı! Fikret Orman'a laf yetiştirecek bir tane adam var. O da ortada yok."

Candaş Tolga Işık: "Nerede Hasan Arat?"

Serdal Adalı: "Haberlerden yurt dışında olduğunu biliyorum."

Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 9

"KONUŞMASINI BEKLİYORUM"

"Hasan Arat'ın seçimden 1 hafta önce yayına çıkmasını istemedim. Çıkıp Hüseyin Yücel'i suçlasa, 'Serdal Adalı'yı istiyor' diyeceklerdi. Böyle bir şeye gerek yoktu. Seçim bitti, bu kadar olaylar oluyor. Bu kadar Savcılıklar konuşuluyor. Bir yerde çıkıp iki kelime etmesi lazım. Ben bekliyorum şahsen."

Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 10

"GALATASARAY MAÇINI YABANCI HAKEMLE OYNAYACAĞIZ"

"Beşiktaş'ın maçlarını yabancı hakem yönetsin ister misiniz?"

- Serdal Adalı: "Beşiktaş'ın maçlarında özellikle derbilerde, geçenlerde de söyledim, iyi bir kapı açılmadı, onu ilk gün söyledim, çok hoş bir hadise değil. Hakemlerden en fazla canı yanan camia biziz. Roman yaparım yazmakla. Biz her zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi, inancımızı yitirmedik. Madem bir kapı açıldı, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini mümkünse aynı hakem ekibi, yoksa aynı kalitede hakem ekibiyle yönetilsin istiyoruz. Söylediğimin ertesi sabahı TFF'ye dilekçe verdik resmen. Olumlu olumsuz bir cevap gelmedi. Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız."

Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak - 11

"İNSANIN CANI ONA YANIYOR"

"Piyasa değerinin üzerinde transferler var. 122 senede yapılmış bir borç var 1 sene içinde de bir o kadar daha yapılmış. İnsanın canı ona da yanıyor."

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