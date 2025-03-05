Serdal Adalı'dan çarpıcı itiraflar: Çebi yönetiyor diyenin alnını karışlarım | Galatasaray derbisi yabancı hakemle oynanacak
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, göreve geldiği günden bu yana yaşananlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta yaklaşık 2 ay önce yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı; göreve geldiği günden bu yana yaşananlar, projeler, transferler ve gelecek adına önemli ifadeler kullandı. Ekol TV'de Az Önce Konuştum programına konuk olan Adalı, eski başkanlar Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman ile ilgili de çarpıcı sözler sarf etti. İşte Adalı'nın açıklamaları: