Serdal Adalı'dan transfer mesajı: "75 milyon euro'luk oyuncu alma hayalimiz yok"

Fulya'daki Dikilitaş'ta bir gayrimenkul projesi geliştirdiklerini açıklayan Adalı, "Orada 15 dönümlük bir arazimiz var. Dört dönüm de Gençlik ve Spor Bakanlığının arazisi var. Onu da kısmet olursa projemize dahil edeceğiz. 20 bin metre kare civarında bir alana ulaşacağız. Önümüzdeki hafta sonuna kadar net bir şekilde her şey önümüze çıkacak. Bu projeyi hayata geçirmek için ciddi adımlar attık. Sermaye artırımından gelecek para kadar gelir bekliyoruz. İnşallah hedefimiz borç açıklayan bir Beşiktaş'ın tekrar görülmemesi. Yaptığımız bütçelere bağlı kalarak hedefimiz şampiyonluk. Önümüzdeki sene çok daha iddialı, şampiyonluğa oynayan bir takım yapacağız. Tabii ki ayaklarımız da yere basacak." açıklamasında bulundu.

Sermaye artışından gelecek gelir ile Bankalar Birliği borcunu kapatıp, yıllık 45-50 milyon euro civarındaki faiz yükünden kurtulacaklarına dikkati çeken başkan Adalı, sportif hedeflerin bu şekilde büyüyeceğini anlattı.