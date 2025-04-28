Serdal Adalı'dan transfer mesajı: "75 milyon euro'luk oyuncu alma hayalimiz yok"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, gelecek sezonki transfer planlaması için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sohbet toplantısında konuşan Adalı'nın "75 milyon euro maliyetli oyuncu alma hedefimiz de hayalimiz de yok" ifadeleri öne çıktı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, spor yöneticileriyle sohbet toplantısında bir araya gelirken, sermaye artışına yönelik Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) gelen onayın önemine dikkati çekip, gelecek döneme ilişkin planlarını anlattı.