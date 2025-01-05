Serdar Topraktepe'den Sergen Yalçın'a rapor: Beşiktaş'ın sorunlarını tek tek bildirdi
Beşiktaş'ta yakın zamanda teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlıların mevcut çalıştırıcısı ve eski arkadaşı Serdar Topraktepe'yi arayarak takım hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Öte yandan Sergen Yalçın'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne adım attığı andan itibaren köklü değişiklikler yaşanacağı belirtildi.
Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı'nın göreve gelmesiyle birlikte, teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi bekleniyor.