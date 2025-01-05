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Serdar Topraktepe'den Sergen Yalçın'a rapor: Beşiktaş'ın sorunlarını tek tek bildirdi

Beşiktaş'ta yakın zamanda teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlıların mevcut çalıştırıcısı ve eski arkadaşı Serdar Topraktepe'yi arayarak takım hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Öte yandan Sergen Yalçın'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne adım attığı andan itibaren köklü değişiklikler yaşanacağı belirtildi.

Serdar Topraktepe'den Sergen Yalçın'a rapor: Beşiktaş'ın sorunlarını tek tek bildirdi - 1

Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı'nın göreve gelmesiyle birlikte, teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi bekleniyor.

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Serdar Topraktepe'den Sergen Yalçın'a rapor: Beşiktaş'ın sorunlarını tek tek bildirdi - 2

Sözcü'nün haberine göre, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlıların şu anda hocalığını yapan Serdar Topraktepe'yi arayarak takım hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. 

Serdar Topraktepe'den Sergen Yalçın'a rapor: Beşiktaş'ın sorunlarını tek tek bildirdi - 3

Topraktepe'nin özellikle kamp döneminde takımın hazırlanamadığını ve oyuncular arasında sorunlar olduğunu belirtti.

Alınan kötü sonuçların oyuncular arasındaki bağı zayıflattığını belirten Topraktepe'nin futbolcuları isim isim anlattığı kaydedildi. 

Ayrıca Serdar Topraktepe, Beşiktaş'taki takımdaşlık ruhunun olmamasının bugünkü durumu doğurduğunu belirtti.

Serdar Topraktepe'den Sergen Yalçın'a rapor: Beşiktaş'ın sorunlarını tek tek bildirdi - 4

Sergen Yalçın'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne adım atar atmaz baştan aşağı değişikliğe gideceği kaydedildi.

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