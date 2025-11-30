Sergen Yalçın, "Acayip şeyler duyuyorum" diyerek ateş püskürdü! "Kimse sevinmesin"

"Beşiktaş'ın hücum varyasyonu yokmuş. Buyurun gelin, siz yapın çok biliyorsanız. Hücum varyasyonları, oyuncunun yeteneğine bağlı varyasyonlardır. Hücumu oyuncuların kendileri yaparlar. Bugün bir kenar varyasyonu, merkez hücum varyasyonu çok zor şey değil. Oyuncular bunu ezbere biliyor. Burada bireysel yetenek ön plana çıkar. Cengiz topu ayağına aldığında ben Cengiz'e ne yapacağını öğretemem. O onun bireysel yeteneğidir. Savunma planlamaları bizim açımızdan çok daha önemlidir. Hücum varyasyonlarını da çalışıyoruz ama hücumda oyuncu yeteneği çok daha fazla etki eder."