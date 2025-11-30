Sergen Yalçın, "Acayip şeyler duyuyorum" diyerek ateş püskürdü! "Kimse sevinmesin"
30.11.2025 22:50
Son Güncelleme: 30.11.2025 23:04
Batuhan Durmuş
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın sözleri:
"MÜCADELE İYİYDİ"
"Galibiyet çok önemliydi, onu söyleyeyim. Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım bugün iyi oynadı, mücadele iyiydi."
"PSİKOLOJİ DÜZELMEYE BAŞLADI"
"Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geniş kadromuz yok. İdmanlar pozitif, Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Oynanan oyunu skora yansıtamayınca oyuncularım etkilenebiliyor, sosyal medyayı takip ediyorlar. Elimizden geldiğince morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz."
"BUYRUN GELİN, SİZ YAPIN"
"Beşiktaş'ın hücum varyasyonu yokmuş. Buyurun gelin, siz yapın çok biliyorsanız. Hücum varyasyonları, oyuncunun yeteneğine bağlı varyasyonlardır. Hücumu oyuncuların kendileri yaparlar. Bugün bir kenar varyasyonu, merkez hücum varyasyonu çok zor şey değil. Oyuncular bunu ezbere biliyor. Burada bireysel yetenek ön plana çıkar. Cengiz topu ayağına aldığında ben Cengiz'e ne yapacağını öğretemem. O onun bireysel yeteneğidir. Savunma planlamaları bizim açımızdan çok daha önemlidir. Hücum varyasyonlarını da çalışıyoruz ama hücumda oyuncu yeteneği çok daha fazla etki eder."
"ÇOK ACAYİP ŞEYLER DUYUYORUM"
"Çok enteresan, acayip şeyler duyuyorum takım ve bizimle ilgili. Neden böyle şeyler dendiğini de anlamıyorum. Ya başarılı olurum ya başarısız olurum. Ben bir iş yapıyorum. Zaman lazım. Takımı biraz değiştirmemiz lazım. Biraz gelişmemiz lazım. Transfer dönemleri bizim için çok önemli. Açık söylüyorum, minimum 2 transfer dönemine ihtiyacımız var. Biraz zaman. Bekleyin yani. İyi mücadele ediyor çocuklar."
"BİZİ ORADAN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"
"Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz."
"KİMSE SEVİNMESİN, BIRAKMIYORUM"
"Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var. Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum."
RAFA SILVA AÇIKLAMASI
“Rafa Silva konusu... Daha önce konuştuk. Bireysel antrenman yapıyor orada, canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Gelir 'antrenmana çıkmak istiyorum' der, çıkar. Ancak kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizle alakası yok. Tek başına antrenman yapıyor. Tekrar oynamak isterse kapımız açık, buyursun gelsin.”