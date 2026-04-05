Sergen Yalçın ateş püskürdü. "Bunun adı emek çalma"
05.04.2026 23:06
Son Güncelleme: 05.04.2026 23:21
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın sözleri:
"BİZE YAKIŞMADI"
"İki farklı 45 dakika yorumlayabiliriz. İlk yarıda net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakip daha baskılı, daha aktif oynadı bize karşı. Bireysel hatadan 1-2 pozisyon verdik. Bu pozisyonları normalde vermemeliyiz. Bize yakışmadı. Bazen hatalarla bu pozisyonları verebiliyoruz. Üzgünüz. Kazanmak istedik. Çocuklar iyi mücadele etmeye çalıştılar."
"HAYATIN DOĞAL AKIŞINA UYGUN DEĞİL"
"Ama... İşin başka bir tarafı var. Bu sene derbilerde Galatasaray, Trabzonspor, içeride Fenerbahçe, dışarıda Fenerbahçe... Yaşanan olayların, başımıza gelen şeylerin hayatın doğal akışına uygun değil. Konuşunca ceza yiyoruz. Ağır da konuşmamak lazım."
"PENALTI OLMA İHTİMALİ YOK"
"Penaltıda pozisyona baktık. Hakem pozisyona 50 metre uzak. Görme ihtimali yok. Hem dışarıda pozisyon, penaltı olma ihtimali yok, ikincisi penaltıyla alakası yok. Penaltıyı o niyetle verdi haydi hakem, VAR'ın devreye girmemesi enteresan. Bir anlam veremiyorum."
"EMEK ÇALMA BU"
"Ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi bunlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sorunları düzeltmeye çalışıyoruz, bu işlerle nasıl başa çıkacağız bilmiyoruz. Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Penaltının nerede olduğuna baksınlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma olmuyor mu bu, emek çalma bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz."
"BÖYLE BİR PENALTIYLA KAZANMAK YAKIŞMADI"
"Aslında konuşulacak konu final bölümünde verilen penaltı. Hakem pozisyona en az 50 metre uzak, orta sahada. Pozisyonu görme ihtimali hiç yok. Haydi penaltıyı verdi, hata yaptı diyelim. Pozisyonu izledik, dışarıda pozisyon, içeride değil. Devamında penaltıyla alakası yok pozisyonun. Derbilerde Trabzon'da, Galatasaray'da, içerideki Fenerbahçe derbisinde, bu derbide yaşanan şeylerin doğal akışa uygun olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Ben geldiğimden beri çok çalışıyoruz. Gelecek planlamları yapıyoruz. Gelecek adına ciddi adımlar atıyoruz ama bu tür olaylar şevkimizi çok kırıyor. Fenerbahçe kazanabilirdi, gol atıp kazanabilirdi. Böyle bir penaltıyla maç kazanmak yakışmadı. Hakem arkadaşlara, VAR'daki arkadaşlara teşekkür ediyoruz."
"İNANILIR GİBİ DEĞİL"
"Oyuncular saha içerisinde pozisyonların penaltı mı, sarı kart mı, kırmızı kart mı olduğunu biliyorlar. Pozisyonlarının karşılığı verilecek cezaları biliyorlar. Bazı pozisyonlarda bizim aleyhimize bu kadar karar verilmesini nasıl normal karşılayalım. Bizim şampiyonluk iddiamız yok zaten, problem değil. Biz bu şartlarda kupayı falan kazanamayız. Öyle bir şansımız yok. Bu yönetimlerle, bu kararlarla... Pozisyon hem dışarıda hem penaltı değil. Hakem hata yapar, TV'den nasıl hata yaparlar. Kare kare seyredip nasıl bir mantıktır bu. Çıkış yolu bulamıyoruz. Kaybedebiliriz, her zaman kazanacaksın diye bir şey yok ama tüm derbilerde başımıza gelenler inanılır gibi değil. Ben şoktayım."
"ÇOK NORMAL DEĞİL"
"Hakemi yeneceksin modası, eski modaydı. Yeni modada öyle bir şey yok, VAR sistemi var. Masa başından kararlar veriliyor çoğu zaman. Bu ciddi şekilde bizi etkiliyor maalesef. Derbilerde 10 kişi kalıyoruz, problemler... Çok normal değil, açık söyleyeyim. İnsanları kötülemek, art niyetli olmak istemiyorum. Şu penaltı pozisyonunu bir seyredin, pozisyon nerede başladı. Gerçekten bir bakmanız lazım. Böyle galibiyetler almamalı hiç kimse. Kendi adıma da söylüyorum. Bize versin demiyorum. Bize vermiyorlar, bizimkileri atıyorlar. Biz ya eksik oluyoruz ya penaltı yiyen oluyoruz. Rakipler kırmızı yemiyor, bir şey olmuyor, penaltı olmuyor. İş ne olur nereye gider bilemiyorum. Çalışma azmiyle geliyoruz, heyecanlıyız, şevkimiz var ama bu işler şevkimizi çok kırıyor."