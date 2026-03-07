Sergen Yalçın, maç sonu ateş püskürdü. "Kafasını çeviriyor, normal değil, komedi"

"Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Bunlar normal değil, doğal akışa uygun değil. İkinci sarı karttan adamı nasıl atmazsın! Adamı 20. dakikada nasıl atamazsın! Senin işin bu. TFF seni bunun için göndermiş. Kuralları uygula demiş. Kurallar var oyunda. Hakem ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygula. "Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! Galatasaray kazandı, tamam ama bu biraz komik oldu, biraz komedi oldu."