Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı

"FARK YARATAN CİDDİ BİR SANTRTFORU VAR"

Maçı değerlendiren Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Galatasaray'ın karşısında Türkiye'de bir direnç göstermen zor. Galatasaray'ın 4-5 tane çok fark yaratan oyuncusu var. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bunu söyleyemezsin. Osimhen rakibin her kornerini karşılıyor. Kendi takımının uzun toplarını alıyor. Bu kadar fark yaratan ciddi bir santrtforu var. Galatasaray'ın savunmasına atılan her topu Sanchez alıyor."