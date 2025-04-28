Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 yenerek puan farkını en yakın takipçisi Fenerbahçe ile yeniden 5'e çıkarmasının ardından konuşan teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı. Sarı kırmızılıların 34. haftada sahasında oynacağı maçı işaret eden Yalçın, "Sivasspor'u ve Kayserispor'u yener diyorum. Galatasaray, Kayserispor'u yenip şampiyon olur." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek zirvedeki puan farkını yeniden 5'e çıkardı. Maçın ardından Sergen Yalçın, Galatasaray'ın galibiyeti sonrası sezonun final maçını açıkladı.