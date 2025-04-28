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Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 yenerek puan farkını en yakın takipçisi Fenerbahçe ile yeniden 5'e çıkarmasının ardından konuşan teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı. Sarı kırmızılıların 34. haftada sahasında oynacağı maçı işaret eden Yalçın, "Sivasspor'u ve Kayserispor'u yener diyorum. Galatasaray, Kayserispor'u yenip şampiyon olur." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı - 1

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek zirvedeki puan farkını yeniden 5'e çıkardı. Maçın ardından Sergen Yalçın, Galatasaray'ın galibiyeti sonrası sezonun final maçını açıkladı.

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Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı - 2

"FARK YARATAN CİDDİ BİR SANTRTFORU VAR"

Maçı değerlendiren Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Galatasaray'ın karşısında Türkiye'de bir direnç göstermen zor. Galatasaray'ın 4-5 tane çok fark yaratan oyuncusu var. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bunu söyleyemezsin. Osimhen rakibin her kornerini karşılıyor. Kendi takımının uzun toplarını alıyor. Bu kadar fark yaratan ciddi bir santrtforu var. Galatasaray'ın savunmasına atılan her topu Sanchez alıyor."

Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı - 3

"GALATASARAY OSİMHEN KONUSUNDA BENCE ISRARLI OLMALI"

"Galatasaray'ın sıkıntılı bölgesi Sara. Mertens bırakacak bence. O yüzden çok süre vermiyor ona. Galatasaray Osimhen konusunda bence ısrarlı olmalı. Morata için de bu maç kriter değil bence. O da iyi niyetli o da mücadele ediyor."

Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı - 4

"KAYSERİSPOR'U YENİP ŞAMPİYON OLUR"

"5 puan fark 5 hafta kala çok büyük fark. Sivasspor'u ve Kayserispor'u yener diyorum. Galatasaray, Kayserispor'u yenip şampiyon olur."

Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı - 5

"BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTIM"

"Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşılaştırınca niye böyle oldu diye bakmak lazım. En-Nesyri için ilk gün geldiğinde büyük tepki almıştım sözlerimden dolayı."

Sergen Yalçın şampiyonluk maçını açıladı - 6

"ZAHMET OLMAZSA 15-20 ATSIN DEĞİL Mİ?"

"Benim santrfor için kafamdaki oyuncu değil. Çok büyük bir forvet olduğunu düşünmüyorum. Zahmet olmazsa 15-20 atsın değil mi?"

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