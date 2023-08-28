Sergio Ramos Galatasaray'ın Molde maçını bekliyor (28 Ağustos 2023 transfer haberleri)

Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden ve yarın Molde'yi ağırlayacak olan Galatasaray, turnuvada gruplara kalması halinde bu maçın akıbetini bekleyen Sergio Ramos ile yapılan görüşmeleri tamamlayarak oyuncuyu takıma kazandıracak. Orta saha için Partey, Verratti ve Dominguez'den birini kadroya katmak için girişimlerini hızlandıracak olan sarı-kırmızılılar, Talisca için de yeni bir hamle yapacak. (Akşam)





