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Sergio Ramos Galatasaray'ın Molde maçını bekliyor (28 Ağustos 2023 transfer haberleri)

Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden ve Molde ile karşılaşacak olan Galatasaray, turnuvada gruplara kalması halinde Sergio Ramos ile yapılan görüşmeleri tamamlayarak oyuncuyu takıma kazandıracak. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Sergio Ramos Galatasaray'ın Molde maçını bekliyor (28 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 1

Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden ve yarın Molde'yi ağırlayacak olan Galatasaray, turnuvada gruplara kalması halinde bu maçın akıbetini bekleyen Sergio Ramos ile yapılan görüşmeleri tamamlayarak oyuncuyu takıma kazandıracak. Orta saha için Partey, Verratti ve Dominguez'den birini kadroya katmak için girişimlerini hızlandıracak olan sarı-kırmızılılar, Talisca için de yeni bir hamle yapacak. (Akşam)


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Sergio Ramos Galatasaray'ın Molde maçını bekliyor (28 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 2

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, Serdar Aziz'i istedi. 32 yaşındaki stoper ise kararı yönetime bıraktı. (Posta)


Sergio Ramos Galatasaray'ın Molde maçını bekliyor (28 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 3

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotayı geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Tayfur Bingöl'ün bonservisini almak için şartları zorluyor. Beşiktaş, transferi 1 milyon Euro karşılığında bitirmek istiyor. (Karar)


Sergio Ramos Galatasaray'ın Molde maçını bekliyor (28 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 4

Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, transferler ile toparlanacak. Bordo mavililer, forvete Petkovic'in yanı sıra Nsame veya Vinicius'tan birini de transfer edecek. Orta saha için ise Mendy, Conde ve Makouta ile görüşmeler sürüyor. (Fotomaç)


Sergio Ramos Galatasaray'ın Molde maçını bekliyor (28 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 5

Orta saha transferinde B planı için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Real Betis forması giyen Guido Rodriguez için Lyon ile yarışıyor. İspanyol ekibinin hocası Pellegrini ise oyuncuyu bırakmayı hiç istemiyor. (Fanatik)

Sergio Ramos Galatasaray'ın Molde maçını bekliyor (28 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 6

Ses getiren transferler yapan Galatasaray, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli yıldız Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. (Takvim)


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