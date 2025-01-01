Serhat Akın'dan duygusal paylaşım: "3 ay sonra ilk kez pantolon giyiyorum"
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, spor yorumculuğu yaptığı program çıkışında Beykoz'da silahlı saldırıya uğramıştı. Akın, uğradığı silahlı saldırının ardından iyileşme sürecini sürdürürken, sosyal medya hesabından yeni yıla dair duygusal bir paylaşımda bulundu. Eski milli oyuncu, "Herkese merhaba yaklaşık 3 ay sonra ilk kez bir pantolon giyip annem ve babamla yemeğe gidiyorum! 2024 benim için çok kötü bitti ama kim iyi kim kötü onları görme şansım oldu. 2025 herkese sağlık ve mutluluk getirsin" diye yazdı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Serhat Akın, yılbaşı gecesi X hesabından bir gönderi yayınladı.