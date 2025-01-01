Serhat Akın'dan duygusal paylaşım: "3 ay sonra ilk kez pantolon giyiyorum"

"2024 BENİM İÇİN ÇOK KÖTÜ BİTTİ"

Akın yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba yaklaşık 3 ay sonra ilk kez bir pantolon giyip annem ve babamla yemeğe gidiyorum! Çok ama çok zor bu süreçten kurtulup yeni yıla ayakta ve güçlü girmek istiyorum sizleri çok seviyorum desteklerinizi asla unutmayacağım. 2024 benim için çok kötü bitti ama kim iyi kim kötü onları görme şansım oldu. 2025 herkese sağlık ve mutluluk getirsin" diye yazdı.