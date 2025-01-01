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Serhat Akın'dan duygusal paylaşım: "3 ay sonra ilk kez pantolon giyiyorum"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, spor yorumculuğu yaptığı program çıkışında Beykoz'da silahlı saldırıya uğramıştı. Akın, uğradığı silahlı saldırının ardından iyileşme sürecini sürdürürken, sosyal medya hesabından yeni yıla dair duygusal bir paylaşımda bulundu. Eski milli oyuncu, "Herkese merhaba yaklaşık 3 ay sonra ilk kez bir pantolon giyip annem ve babamla yemeğe gidiyorum! 2024 benim için çok kötü bitti ama kim iyi kim kötü onları görme şansım oldu. 2025 herkese sağlık ve mutluluk getirsin" diye yazdı.

Serhat Akın'dan duygusal paylaşım: "3 ay sonra ilk kez pantolon giyiyorum" - 1

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Serhat Akın, yılbaşı gecesi X hesabından bir gönderi yayınladı.

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Serhat Akın'dan duygusal paylaşım: "3 ay sonra ilk kez pantolon giyiyorum" - 2

"2024 BENİM İÇİN ÇOK KÖTÜ BİTTİ"

Akın yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba yaklaşık 3 ay sonra ilk kez bir pantolon giyip annem ve babamla yemeğe gidiyorum! Çok ama çok zor bu süreçten kurtulup yeni yıla ayakta ve güçlü girmek istiyorum sizleri çok seviyorum desteklerinizi asla unutmayacağım. 2024 benim için çok kötü bitti ama kim iyi kim kötü onları görme şansım oldu. 2025 herkese sağlık ve mutluluk getirsin" diye yazdı.

Serhat Akın'dan duygusal paylaşım: "3 ay sonra ilk kez pantolon giyiyorum" - 3

NE OLMUŞTU?

Serhat Akın, futbol yorumculuğu yaptığı program çıkışında silahlı saldırıya uğramış, sol ayağına iki, sağ ayağına ise bir mermi isabet etmişti.

Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun ameliyatı başarıyla tamamlanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada tüm şüphelilerin yakalandığını duyurmuştu.

Eski milli futbolcunun uğradığı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanan 7 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Serhat Akın'dan duygusal paylaşım: "3 ay sonra ilk kez pantolon giyiyorum" - 4

13 YILDAN 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheliler E.Ü ve O.M hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

Şüpheli H.Ş'nin de tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek suçundan 13'ten 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Düzenlenen iddianamade şüpheliler Y.G, İ.T ve M.A'nın tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım suçundan 6,5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Serhat Akın'dan duygusal paylaşım: "3 ay sonra ilk kez pantolon giyiyorum" - 5

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden O.D.’nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından 14 ila 23 yıl arasında hapis cezası alması gerektiğini belirtti.

Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.

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