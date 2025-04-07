Serie A Başkanı, NTV'ye konuştu: Türkiye ile İtalya arasında rekabet olmayacak
Türk futbolcular, İtalya'da manşetlerden düşmüyor... Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız sanat tablosuna benzetiliyor. Hakan Çalhanoğlu da Inter taraftarının kalbinde özel bir yere sahip. Serie A Başkanı, NTV'ye verdiği röportajda özellikle Türk yıldızların kendileri için taşıdığı önemi vurguladı. Ezio Sımonelli Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ile birlikte düzenleyecekleri için duyduğu heyecanı da dile getirdi.
Türk futbolcular, İtalyanları kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor.