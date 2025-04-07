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Serie A Başkanı, NTV'ye konuştu: Türkiye ile İtalya arasında rekabet olmayacak

Türk futbolcular, İtalya'da manşetlerden düşmüyor... Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız sanat tablosuna benzetiliyor. Hakan Çalhanoğlu da Inter taraftarının kalbinde özel bir yere sahip. Serie A Başkanı, NTV'ye verdiği röportajda özellikle Türk yıldızların kendileri için taşıdığı önemi vurguladı. Ezio Sımonelli Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ile birlikte düzenleyecekleri için duyduğu heyecanı da dile getirdi.

Serie A Başkanı, NTV'ye konuştu: Türkiye ile İtalya arasında rekabet olmayacak - 1

Türk futbolcular, İtalyanları kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor.

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Serie A Başkanı, NTV'ye konuştu: Türkiye ile İtalya arasında rekabet olmayacak - 2

Üç jenerasyon birlikte Sicilya’dan Milano'ya Inter maçına gelen bu ailede herkesin favori oyuncusu Hakan Çalhanoğlu: "Hakan Çalhanoğlu'nu ailecek çok seviyoruz. Milan'dan ayrılıp bize geldiği için de ayrıca mutluyuz. Bizim için büyük bir hediye oldu."

Serie A Başkanı, NTV'ye konuştu: Türkiye ile İtalya arasında rekabet olmayacak - 3

Hakan Çalhanoğlu 4 sezon Milan'da forma giydikten sonra ezeli rakibi Inter'e transfer olmuştu.

San Siro’ya Türk oyuncuları izlemek için gelenler arasında Alman futbolseverler de var: "Arda Güler bizim için çok büyük bir kazanım olur. Şimdilik sadece duyumlar var ama umarım transfer gerçekleşir. Ben olacağına inanıyorum."

Serie A Başkanı, NTV'ye konuştu: Türkiye ile İtalya arasında rekabet olmayacak - 4

Hakan Çalhanoğlu da 20 Mart'taki Türkiye - Macaristan maçının ardından Arda Güler'in adının Inter'le anılmasına değinmişti: "Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum."

Serie A Başkanı, NTV'ye konuştu: Türkiye ile İtalya arasında rekabet olmayacak - 5

Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız İtalyanların hayran olduğu başka bir Türk... Gazzetta Dello Sport’a konuşan teknik direktör Fabio Capello, milli futbolcuyu değeri sürekli artan bir sanat tablosuna benzetmişti.

Serie A Başkanı, NTV'ye konuştu: Türkiye ile İtalya arasında rekabet olmayacak - 6

Serie A Başkanı Ezio Sımonelli de NTV’ye konuştu ve yabancı oyunculara verdiği değerin yanı sıra EURO 2032'deki ortak ev sahipliğini anlattı:

"Futbol farklı milletleri din, dil, ayrımı yapmadan her zaman birbirine yakınlaştırmıştır. Yabancı oyuncular, bizim futbolumuz için önemli bir değer. Türkiye ile İtalya arasında kim daha iyi diye bir rekabet olmayacak. İki taraf da birbirini yakından takip edecek. Biraz biz Türklerden alacağız, biraz da Türkler bizden. Birbimizin iyi fikirlerinden faydalanacağız."

Serie A Başkanı, NTV'ye konuştu: Türkiye ile İtalya arasında rekabet olmayacak - 7

Türkiye daha önce Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeye 5 kez aday olsa da bu büyük turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapacak.

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