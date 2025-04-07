Serie A Başkanı, NTV'ye konuştu: Türkiye ile İtalya arasında rekabet olmayacak

Serie A Başkanı Ezio Sımonelli de NTV’ye konuştu ve yabancı oyunculara verdiği değerin yanı sıra EURO 2032'deki ortak ev sahipliğini anlattı:



"Futbol farklı milletleri din, dil, ayrımı yapmadan her zaman birbirine yakınlaştırmıştır. Yabancı oyuncular, bizim futbolumuz için önemli bir değer. Türkiye ile İtalya arasında kim daha iyi diye bir rekabet olmayacak. İki taraf da birbirini yakından takip edecek. Biraz biz Türklerden alacağız, biraz da Türkler bizden. Birbimizin iyi fikirlerinden faydalanacağız."