Serie A'da devlerin karşılaşması! Milan - Napoli maçı ne zaman, hangi kanalda?
İtalya Serie A'da nefes kesen karşılaşmalar devam ediyor. Takımlar 5. haftayı tamamlamak üzereyken Milan, Napoli'yi konuk ediyor. Napoli, mağlubiyet almadan Milan karşısına çıkıyor. Ev sahibi ekip, son 4 maçının birinden puansız döndü. İtalyan devleri, 3 puan için olağanüstü performans sergileyecek. İşte, Milan - Napoli maçı canlı yayın bilgisi...
Napoli, Milan deplasmanında top koşturacak. Ev sahibi takım, İtalya Serie A ilk hafta mücadelesini kendi evinde Cremonese karşısında vermişse de şu ana kadar ilk ve tek mağlubiyeti olarak kayda geçmiş durumda. Napoli yenilgisiz lig grafiğini sürdürmek istiyor. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?