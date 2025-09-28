Serie A'da devlerin karşılaşması! Milan - Napoli maçı ne zaman, hangi kanalda?

Napoli, Milan deplasmanında top koşturacak. Ev sahibi takım, İtalya Serie A ilk hafta mücadelesini kendi evinde Cremonese karşısında vermişse de şu ana kadar ilk ve tek mağlubiyeti olarak kayda geçmiş durumda. Napoli yenilgisiz lig grafiğini sürdürmek istiyor. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?