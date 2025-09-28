NTV.COM.TR

Serie A'da devlerin karşılaşması! Milan - Napoli maçı ne zaman, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da nefes kesen karşılaşmalar devam ediyor. Takımlar 5. haftayı tamamlamak üzereyken Milan, Napoli'yi konuk ediyor. Napoli, mağlubiyet almadan Milan karşısına çıkıyor. Ev sahibi ekip, son 4 maçının birinden puansız döndü. İtalyan devleri, 3 puan için olağanüstü performans sergileyecek. İşte, Milan - Napoli maçı canlı yayın bilgisi...

Napoli, Milan deplasmanında top koşturacak. Ev sahibi takım, İtalya Serie A ilk hafta mücadelesini kendi evinde Cremonese karşısında vermişse de şu ana kadar ilk ve tek mağlubiyeti olarak kayda geçmiş durumda. Napoli yenilgisiz lig grafiğini sürdürmek istiyor. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLAN - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Milan, 28 Eylül Pazar günü saat 21:45'te Napoli'yi konuk ediyor. Maç, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak ve S Sport, Tivibu Spor 1, S Sport 2 kanallarından canlı aktarılacak.

Ev sahibi takım Milan, İtalya Serie A'nın ilk haftasında karşılaştığı Cremonese'ye karşı 1-2 kaybetmişti. ARdından Lecce, Bologna, Udinese ile eşleşmiş ve bu müsabakaların galibi olarak yeşil sahadan ayrılmıştı.

5. haftaya lider başlayan Napoli, Pisa ile kendi evinde oynadığı son hafta maçını 3-2 kazanmıştı. Ligdeki maçlarından şu ana kadar mağlubiyet almayan Napoli, 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

