Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'nın 37. haftasında lider Milan Atalanta'yı 2-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Cagliari'yi deplasmanda 3-1 yenen Inter ise 2 puan gerisinde olduğu lider Milan'ı takibini sürdürdü ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 16.05.2022 - 02:07

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı - 1

Birinci Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Milan, Atalanta'yı 2-0 yenerek puanını 83'e yükseltti ve lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı - 2

Kırmızı-siyahlılar, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı - 3

Milan'ın en yakın takipçisi konumundaki Inter ise Cagliari'yi deplasmanda 3-1 yendi.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı - 4

Inter bu galibiyetle puanını 81 yaparken, 2 puan gerisinde olduğu lider Milan'ı takibini sürdürdü ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı - 5

Ligde gelecek hafta oynanacak 38'inci ve son hafta müsabakalarında, Milan'a, şampiyonluk için 1 puan yani beraberlik de yetiyor.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı - 6

Gelecek hafta sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak olan Inter, maçını kazanırsa şampiyonluk için, Sassuolo ile deplasmanda karşılaşacak olan Milan'ın yenilmesini bekleyecek.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı - 7
Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı - 8
Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı - 9

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