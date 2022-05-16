Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 16.05.2022 - 02:07
Kırmızı-siyahlılar, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.
Milan'ın en yakın takipçisi konumundaki Inter ise Cagliari'yi deplasmanda 3-1 yendi.
Inter bu galibiyetle puanını 81 yaparken, 2 puan gerisinde olduğu lider Milan'ı takibini sürdürdü ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.
Ligde gelecek hafta oynanacak 38'inci ve son hafta müsabakalarında, Milan'a, şampiyonluk için 1 puan yani beraberlik de yetiyor.
Gelecek hafta sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak olan Inter, maçını kazanırsa şampiyonluk için, Sassuolo ile deplasmanda karşılaşacak olan Milan'ın yenilmesini bekleyecek.