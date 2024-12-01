Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi
Serie A'da Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelenin 15. dakikasında yere yığılan Edoardo Bove yürekleri ağza getirdi. Her iki takım oyuncuları ve sağlık ekipleri İtalyan futbolcunun etrafında duvar olurken, 22 yaşındaki oyuncu futbolcuların gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücadele maçın hakemi tarafından tatil edildi.
Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina sahasında Inter'i konuk etti.
Mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove yere yığıldı.