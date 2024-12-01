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Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi

Serie A'da Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelenin 15. dakikasında yere yığılan Edoardo Bove yürekleri ağza getirdi. Her iki takım oyuncuları ve sağlık ekipleri İtalyan futbolcunun etrafında duvar olurken, 22 yaşındaki oyuncu futbolcuların gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücadele maçın hakemi tarafından tatil edildi.

Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi - 1

Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina sahasında Inter'i konuk etti.

Mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove yere yığıldı.

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Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi - 2

İLK MÜDAHALE

Lautaro Martinez'in iptal edilen golüne ilişkin olası bir VAR kontrolünün incelenmesi için stadyumda oyun durdurulduğunda, 22 yaşındaki oyuncu kramponunu çıkarmak için eğilmiş gibi görünürken aniden yere yığıldı ve oyun durduruldu.

Her iki takım oyuncuları ve sağlık görevlileri orta saha oyuncusunun etrafında bir duvar oluştururken, ilk müdahale yapıldı.

Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi - 3

MAÇ TATİL EDİLDİ

Bove, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırılırken, maç tatil edildi.

22 yaşındaki genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi - 4

BİLİNCİ YERİNE GELDİ

Sky Sport Italia, Bove'nin Floransa'daki Stadio Franchi yakınlarındaki Careggi Hastanesi'ne nakledildiğini, rahat nefes alabildiğini ve bilincinin yerine geldiğini bildirdi.

Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi - 5
Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi - 6
Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi - 7
Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi - 8
Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi - 9
Serie A'da yürekler ağza geldi: Edoardo Bove yere yığıldı, maç tatil edildi - 10
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