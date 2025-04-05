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Sevilla - Atletico Madrid maçı saati: La Liga Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Sevilla - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Son beş maçın ikisinden galip ayrılan ve ligde 3. sırada yer alan Atletico Madrid'in rakibi Sevilla ise bir maçtan 3 puanla ayrılarak 11. sıraya yerleşti. Spor severler ''Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.

Sevilla - Atletico Madrid maçı saati: La Liga Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? - 1

La Liga'da Sevilla - Atletico Madrid mücadelesi gerçekleşecek! Her puan takımların puan durumu tablosundaki yerleri için kritik öneme sahip. 57 puanla üçüncü sırada bulunan Atletico Madrid'in zirve yarışı için Sevilla barajı büyük önem taşıyor. İşte, Sevilla - Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgisi...

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Sevilla - Atletico Madrid maçı saati: La Liga Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? - 2

SEVİLLA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla - Atletico Madrid La Liga 30. hafta mücadelesi 6 Nisan günü saat 17:15'te gerçekleşecek. Karşılaşma Ramon Sanchez Pizjuan Stadında olacak. Maç canlı olarak EXXEN, S Sport ve S Sport Plus'tan aktarılacak.

Sevilla - Atletico Madrid maçı saati: La Liga Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? - 3

Ligin 29. haftasında Sevilla, Real Betis ile karşılaşmış ve 2-1 mağlubiyet elde ederek hanesine puan ekleyememişti. Atletico Madrid ise Espanyol takımıyla 1-1 berabere kalarak 1 puan elde etmişti. Ligin zirvesinde Barcelona yer alıyor.

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