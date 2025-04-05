Sevilla - Atletico Madrid maçı saati: La Liga Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ligin 29. haftasında Sevilla, Real Betis ile karşılaşmış ve 2-1 mağlubiyet elde ederek hanesine puan ekleyememişti. Atletico Madrid ise Espanyol takımıyla 1-1 berabere kalarak 1 puan elde etmişti. Ligin zirvesinde Barcelona yer alıyor.