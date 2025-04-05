Sevilla - Atletico Madrid maçı saati: La Liga Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Sevilla - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Son beş maçın ikisinden galip ayrılan ve ligde 3. sırada yer alan Atletico Madrid'in rakibi Sevilla ise bir maçtan 3 puanla ayrılarak 11. sıraya yerleşti. Spor severler ''Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.
La Liga'da Sevilla - Atletico Madrid mücadelesi gerçekleşecek! Her puan takımların puan durumu tablosundaki yerleri için kritik öneme sahip. 57 puanla üçüncü sırada bulunan Atletico Madrid'in zirve yarışı için Sevilla barajı büyük önem taşıyor. İşte, Sevilla - Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgisi...