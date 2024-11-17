Sevilla'nın En-Nesyri pişmanlığı
Fenerbahçe'ye sezon başında Sevilla'dan transfer olan ve son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduran Youssef En-Nesyri için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol ekibinin bu transferden büyük pişmanlık duyduğu ve Faslı golcünün ikamesini bulamadığı için geri dönüş ihtimali üzerine çalışmalar sürdürdüğü kaydedildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelir gelmez transfer listesinde adını ilk sıraya yazdığı Youssef En-Nesyri, son haftalarda yüksek bir performans grafiği çizdi.
Sarı-lacivertlilerde Faslı futbolcunun gösterdiği performans gereği sevinç yaşanırken, Sevilla'nın ise pişman olduğu iddia edildi.