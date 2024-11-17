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Sevilla'nın En-Nesyri pişmanlığı

Fenerbahçe'ye sezon başında Sevilla'dan transfer olan ve son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduran Youssef En-Nesyri için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol ekibinin bu transferden büyük pişmanlık duyduğu ve Faslı golcünün ikamesini bulamadığı için geri dönüş ihtimali üzerine çalışmalar sürdürdüğü kaydedildi.

Sevilla'nın En-Nesyri pişmanlığı - 1

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelir gelmez transfer listesinde adını ilk sıraya yazdığı Youssef En-Nesyri, son haftalarda yüksek bir performans grafiği çizdi.

Sarı-lacivertlilerde Faslı futbolcunun gösterdiği performans gereği sevinç yaşanırken, Sevilla'nın ise pişman olduğu iddia edildi.

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Sevilla'nın En-Nesyri pişmanlığı - 2

ALTERNATİFİNİ BULAMADI

Sabah gazetesinin İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, Sevilla'nın sezon başında 19.5 milyon euro karşılığında satılan golcü futbolcunun alternatifini bulmakta zorluk yaşıyor.

Sevilla'nın En-Nesyri pişmanlığı - 3

YAKINDAN TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEK

Haberde, takımdaki forvetlerin formsuzluğu ve En-Nesyri'nin Türkiye'de gösterdiği performansı sebebiyle Endülüs ekibinin olası bir geri dönüş ihtimali üzerine çalışmalara başladığı kaydedildi.

27 yaşındaki golcünün menajeri aracılığıyla nabız yoklayan Sevilla'nın durumu yakından takip etmeye devam edeceği belirtildi.

Sevilla'nın En-Nesyri pişmanlığı - 4

TÜRKİYE'DE MUTLU

Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli golcünün İstanbul'da çok mutlu olduğu da vurgulandı.

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