Sezonun ilk derbisi! Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, puan durumu tablosunu kendi lehine değiştirmek için Trabzonspor karşısına çıkıyor. Bordo mavii takım da hanesine 3 puan daha ekleyerek 2.'liği bırakmak istemiyor. Takım, çıktığı 4 maçından 32ünden galip ayrıldı. 2025-2026 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe 3 maça çıktı ve bunların 2'sini kazandı, 1'ini berabere tamamladı. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?