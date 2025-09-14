NTV.COM.TR

Sezonun ilk derbisi! Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u kendi evinde ağırlıyor. Bu karşılaşma sezonun ilk derbisi olacak. Sarı lacivertli ekip, 4. haftada Gençlerbirliği'ne karşı 1-3 galibiyet elde etmişti. Trabzonspor ise rakibi Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Taraftarlar Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi canlı yayın detaylarına odaklandı.

Sezonun ilk derbisi! Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe, puan durumu tablosunu kendi lehine değiştirmek için Trabzonspor karşısına çıkıyor. Bordo mavii takım da hanesine 3 puan daha ekleyerek 2.'liği bırakmak istemiyor. Takım, çıktığı 4 maçından 32ünden galip ayrıldı. 2025-2026 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe 3 maça çıktı ve bunların 2'sini kazandı, 1'ini berabere tamamladı. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sezonun ilk derbisi! Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertli takım, Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Trabzonspor ile 14 Eylül Pazar günü saat 19:00'da karşılaşıyor. Maçın 20:00 olan saati, Türkiye - Almanya basketbol karşılaşması sebebiyle değiştirilerek 19:00'a alınmıştı.

Sezonun ilk derbisi! Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Sezonun ilk derbi maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayımlanacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcıları da; Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay, Ali Yılmaz olacak.

Sezonun ilk derbisi! Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

Fenerbahçe, Karadeniz temsilcisi ile ligde daha önce 104 kez karşılaşmış ve 43 galibiyet, 34 beraberlik, 27 mağlubiyet alırken; 147 gol atıp, kalesinde 111 gol gördü.

