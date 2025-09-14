Sezonun ilk derbisi! Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u kendi evinde ağırlıyor. Bu karşılaşma sezonun ilk derbisi olacak. Sarı lacivertli ekip, 4. haftada Gençlerbirliği'ne karşı 1-3 galibiyet elde etmişti. Trabzonspor ise rakibi Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Taraftarlar Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi canlı yayın detaylarına odaklandı.
Fenerbahçe, puan durumu tablosunu kendi lehine değiştirmek için Trabzonspor karşısına çıkıyor. Bordo mavii takım da hanesine 3 puan daha ekleyerek 2.'liği bırakmak istemiyor. Takım, çıktığı 4 maçından 32ünden galip ayrıldı. 2025-2026 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe 3 maça çıktı ve bunların 2'sini kazandı, 1'ini berabere tamamladı. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?