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Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş'ın kritik maçta muhtemel 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta sahasında 4-2 mağlup olan Beşiktaş, deplasmanda tur şansını sürdürmek için en az 2 farklı galibiyet alması ve mücadeleyi uzatmalara götürmesi gerekiyor. Beşiktaş her türlü 3 farklı skorla kazandığı sürece ise tur atlayan taraf olacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş'ın kritik maçta muhtemel 11'i belli oldu - 1

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. İlk maçta taraftarı önünde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş, deplasmanda en az 2 farklı skorla kazanarak maçı uzatmalara taşımak istiyor. Tur için mücadele edecek olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet olacak. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş'ın kritik maçta muhtemel 11'i belli oldu - 2

SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadele HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş'ın kritik maçta muhtemel 11'i belli oldu - 3

MUHTEMEL 11'LER

SHAKHTAR DONETSK: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş'ın kritik maçta muhtemel 11'i belli oldu - 4

BEŞİKTAŞ İLK MAÇI 4-2 KAYBETTİ

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın Shaktar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor, siyah-beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu.

Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan "Kara kartal", takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı.

Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4-2'lik yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda.

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş'ın kritik maçta muhtemel 11'i belli oldu - 5

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı öncesi üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürerken, dizinde ödem bulunan Orkun Kökçü'nün de bugün yapılacak son idmanda durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek.

Öte yandan Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Ayrıca Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş'ın kritik maçta muhtemel 11'i belli oldu - 6

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş'ın kritik maçta muhtemel 11'i belli oldu - 7

BEŞİKTAŞ ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

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