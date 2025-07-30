Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur için sahada

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. İlk maçta taraftarı önünde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş, deplasmanda en az 2 farklı skorla kazanarak maçı uzatmalara taşımak istiyor. Tur için mücadele edecek olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet olacak. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?