Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur için sahada
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta sahasında 4-2 mağlup olan Beşiktaş, deplasmanda tur şansını sürdürmek için en az 2 farklı galibiyet alması ve mücadeleyi uzatmalara götürmesi gerekiyor. Beşiktaş her türlü 3 farklı skorla kazandığı sürece ise tur atlayan taraf olacak. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. İlk maçta taraftarı önünde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş, deplasmanda en az 2 farklı skorla kazanarak maçı uzatmalara taşımak istiyor. Tur için mücadele edecek olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet olacak. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?