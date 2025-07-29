Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi ön eleme)

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’nde tur için sahaya çıkıyor. Shakhtar Donetsk karşısında Beşiktaş’ta gözler Abraham, Orkun Kökçü, Rafa Silva gibi oyuncularda olacak. Beşiktaş her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek. Beşiktaş’ta Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi oyuncular Avrupa listesinde yer almadığı için mücadelede forma giyemeyecek. Peki Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…