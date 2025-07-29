Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi ön eleme)
UEFA Avrupa Ligi’nde 2. ön eleme mücadelesinde Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’e konuk oluyor. İstanbul’da oynanan ilk mücadelede rakibine 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar tur için mücadele edecek. Shakhtar Donetsk - Beşiktaş mücadelesi Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak. Temsilcimizin turu uzatmalara götürebilmesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Peki Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’nde tur için sahaya çıkıyor. Shakhtar Donetsk karşısında Beşiktaş’ta gözler Abraham, Orkun Kökçü, Rafa Silva gibi oyuncularda olacak. Beşiktaş her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek. Beşiktaş’ta Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi oyuncular Avrupa listesinde yer almadığı için mücadelede forma giyemeyecek. Peki Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…