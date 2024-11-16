Şifresiz milli maç heyecanı: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye-Galler maçına geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Kayseri'de Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 636'ncı müsabakaya çıkacak. Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 18'inci sınavını Galler karşısında verecek. 4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye-Galler maçı öncesi nefesler tutuldu. İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi. Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak. İşte, Türkiye-Galler milli maçı hakkında tüm bilgiler...