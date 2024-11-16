Şifresiz milli maç heyecanı: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONTELLA'DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacakları maça ilişkin, "Seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız." dedi.



Karşılaşmanın oynanacağı RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Montella, maçın önemli olduğunu bildiklerini ifade etti.



Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten İtalyan teknik adam, "Önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ligde ilk hedefimiz A Ligi'ne çıkabilmek. Zorlu bir maç olacağını biliyoruz, biz kendi futbolumuza konsantre olarak, istediğimiz futbolu oynayarak da sonucu istediğimiz gibi alacağız. Elimizden ne geliyorsa üst lige çıkmak için yapacağız. Maçla alakalı hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız. Son maça da bırakırsak hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.