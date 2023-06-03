Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak: Mauro Icardi ile 'Aşkın olayım' düeti

Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray bu hafta derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluk kutlamalası yapacak.
Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' adlı parçayı seslendiren Simge Sağın, verdiği konser sonrası Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacağını açıkladı.
Koyu bir Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.
Sağın, "'Aşkın Olayım' hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var." ifadelerini kullandı.
Sağın'ın şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi'yle birlikte 'Aşkın Olayım' parçasını söylemesi bekleniyor.