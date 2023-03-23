Simge Sağın'dan Beşiktaş ve Mauro Icardi açıklaması

"Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti" diyen Sağın, "Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye’nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





