Simge Sağın'dan Beşiktaş ve Mauro Icardi açıklaması

Şarkıcı Simge Sağın Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile birliktelik iddiaları ve Beşiktaş'ı takipten çıkarması hakkında konuştu.
Sağın'ın ‘Aşkın Olayım’ şarkısı, Galatasaray’a transfer olan Mauro Icardi’nin gol sevincinden sonra statta çalması ile en çok dinlenenler arasına girmiş ve Arjantinli golcü, şarkıyı sosyal medyasında paylaşmış ve Sağın’ı etiketlemişti. Sağın da bunu sayfasına taşımıştı.
"Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti" diyen Sağın, "Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye’nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
41 yaşındaki popçu, "Beşiktaş’ı daha önceden çıkartmıştım ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım takipten." dedi.
Muhabirlerin “Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz, herhangi bir davet geldi mi?” sorusuna da yanıt veren Sağın, "Şu anlık herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?" dedi.