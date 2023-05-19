Simge Sağın'dan Icardi itirafı

"Noluyo ya" programına katılan Simge, "'Aşkın Olayım' şarkısında duygularım karışık. Beşiktaşlıyım ama müzisyenim de. Beşiktaşlı Simge olarak, "Niye bizim tribünde çalmadı" dedim. Şarkım çaldığı için Icardi'nin gollerini görmeye başladım ve hayranı oldum. Efsane oynuyor gerçekten." dedi.