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Simge Sağın'dan Icardi itirafı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını seslendiren Simge Sağın, şarkıyı her söylediğinde aklına Arjantinli oyuncunun geldiğini söyledi.

Simge Sağın'dan Icardi itirafı - 1

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi,attığı gollerle ve gösterdiği performansla takımının vazgeçilmezlerinden olurken taraftarların da en sevdiği oyuncular arasında yer aldı.

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Simge Sağın'dan Icardi itirafı - 2

Arjantinli yıldız oyuncunun attığı gollerden sonra stadyumda çalan "Aşkın olayım" şarkısı ise Icardi ile özdeşleşti. Taraftarlar oyuncuya olan sevgisini göstermek için stadyumda bu şarkıyı söylemeye başladı.

Simge Sağın'dan Icardi itirafı - 3

Şarkının sahibi Simge Sağın ise "Aşkın olayım" şarkısını her söylediğinde aklına Mauro Icardi geldiğini söyledi.

Simge Sağın'dan Icardi itirafı - 4

"Noluyo ya" programına katılan Simge, "'Aşkın Olayım' şarkısında duygularım karışık. Beşiktaşlıyım ama müzisyenim de. Beşiktaşlı Simge olarak, "Niye bizim tribünde çalmadı" dedim. Şarkım çaldığı için Icardi'nin gollerini görmeye başladım ve hayranı oldum. Efsane oynuyor gerçekten." dedi.

Simge Sağın'dan Icardi itirafı - 5

Simge ayrıca,  "'Aşkın Olayım' şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi'nin şarkısı." ifadelerini kullandı.

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