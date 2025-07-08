Sinead Jack-Kısal kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Sinead Jack Kısal aslen nereli, kaç yaşında?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ilk kez yer alacak Sinead Jack-Kısal'ın hayatına ve kariyerine dair detaylar spor severler tarafından araştırılıyor. Başarılı voleybol oyuncusu, orta oyuncu pozisyonunda parkede yer alıyor. 2022 yılından bu yana Eczacıbaşı Dynavit takımında yer alan Sinead Jack-Kısal, yine 2022 yılından itibaren de Sultanlar Ligi'nde Türk statüsünde oynuyor. Peki, Sinead Jack Kısal aslen nereli, eşi kim?
Eczacıbaşı oyuncularından Sinead Jack-Kısal, 2019 yılında kendisi gibi voleybolcu Murathan Kısal ile evlendi. Başarılı oyuncu, voleybol kariyerine 2010 yılında Polonya takımı Azs Bialystok ile başladı. Galatasaray, İlbank gibi takımlarda boy gösteren Sinead, Filenin Sultanları ile Hollanda'da Milletler Ligi maçında mücadele edecek. İşte, Sinead Jack-Kısal biyografisi...