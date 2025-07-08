Sinead Jack-Kısal kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Sinead Jack Kısal aslen nereli, kaç yaşında?

Eczacıbaşı oyuncularından Sinead Jack-Kısal, 2019 yılında kendisi gibi voleybolcu Murathan Kısal ile evlendi. Başarılı oyuncu, voleybol kariyerine 2010 yılında Polonya takımı Azs Bialystok ile başladı. Galatasaray, İlbank gibi takımlarda boy gösteren Sinead, Filenin Sultanları ile Hollanda'da Milletler Ligi maçında mücadele edecek. İşte, Sinead Jack-Kısal biyografisi...