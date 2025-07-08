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Sinead Jack-Kısal kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Sinead Jack Kısal aslen nereli, kaç yaşında?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ilk kez yer alacak Sinead Jack-Kısal'ın hayatına ve kariyerine dair detaylar spor severler tarafından araştırılıyor. Başarılı voleybol oyuncusu, orta oyuncu pozisyonunda parkede yer alıyor. 2022 yılından bu yana Eczacıbaşı Dynavit takımında yer alan Sinead Jack-Kısal, yine 2022 yılından itibaren de Sultanlar Ligi'nde Türk statüsünde oynuyor. Peki, Sinead Jack Kısal aslen nereli, eşi kim?

Sinead Jack-Kısal kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Sinead Jack Kısal aslen nereli, kaç yaşında? - 1

Eczacıbaşı oyuncularından Sinead Jack-Kısal, 2019 yılında kendisi gibi voleybolcu Murathan Kısal ile evlendi. Başarılı oyuncu, voleybol kariyerine 2010 yılında Polonya takımı Azs Bialystok ile başladı. Galatasaray, İlbank gibi takımlarda boy gösteren Sinead, Filenin Sultanları ile Hollanda'da Milletler Ligi maçında mücadele edecek. İşte, Sinead Jack-Kısal biyografisi...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Sinead Jack-Kısal kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Sinead Jack Kısal aslen nereli, kaç yaşında? - 2

SİNEAD JACK KISAL KİMDİR?

Sinead Jack-Kısal, 8 Kasım 1993 tarihinde Trinidad ve Tobago'da dünyaya geldi. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan başarılı voleybolcu, 2022-2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit kadrosunda yer alıyor.

Sinead Jack, profesyonel olarak ilk imzayı 2010’da Polonya’nın Azs Bialystok takımına attı. Sırayla; Uralockha-NTMK Ekaterinburg (2013-2016), Galatasaray HDI Sigorta (2016-2018), Denso Airybees (2018-2020), İlbank (2020-2021), Grupa Azoty Chemik Police (2020-2021) ve Megabox Del Savio Vallefoglia (2021-2022) takımlarında oynadı.

Sinead Jack-Kısal kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Sinead Jack Kısal aslen nereli, kaç yaşında? - 3

A Milli Takım oyuncusu Sinead Jack, 2019 yılından bu yana kendisi gibi voleybocu Murathan Kısal ile evlidir.

Sinead Jack-Kısal kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Sinead Jack Kısal aslen nereli, kaç yaşında? - 4

Kulüp Başarıları

- 2013 - 2014 CEV Kupası – Gümüş Madalya

- 2014 - 2015 CEV Challenge Kupası – Gümüş Madalya

- 2015 - 2016 Rusya Ligi – Gümüş Madalya

- 2016 – 2017 Türkiye Ligi – Gümüş Madalya

- 2016 – 2017 CEV Kupası – Bronz Madalya

- 2020 – 2021 Polonya Ligi – Altın Madalya

- 2020 – 2021 Polonya Süper Kupası – Gümüş Madalya

Bireysel Başarılar

- 2013 Kuzey Amerika Şampiyonası – En İyi Orta Oyuncu

- 2017 Pan Amerika Kupası – En İyi Orta Oyuncu

- 2018 Orta Amerika ve Karayipler Kupası – En İyi Orta Oyuncu

- 2018-2019 Japonya Süper Ligi – En İyi Orta Oyuncu

- 2019-2020 Japonya Süper Ligi – En İyi Orta Oyuncu

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