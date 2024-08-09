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Sipay Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı.

Sipay Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı - 1

Sipay Bodrum FK, yeni sezon formalarını satışa çıkardı.

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Sipay Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı - 2

Kulüpten yapılan açıklamada, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK, 4 yeni sezon formasını Bodrum'un simge noktalarında çektiği kliple taraftarların beğenisine sundu.

Sipay Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı - 3

"Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı yeni sezon formalarının tanıtımı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde gerçekleştirildi.

Sipay Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı - 4

Tanıtım klipinde Celal Dumanlı, Christophe Herelle, Fredy Ribeiro ve Pedro Brazao yer aldı.

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