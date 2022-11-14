 Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FİBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri) - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FİBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri)

Türkiye A Milli Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında bu akşam Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele veren milliler, Belçika'yı rahat yenmişti. Bu akşam Sırbistan'la mücadele edecek olan milliler parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FİBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri) - 1

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bu akşam Sırbistan ile parkede mücadele edecek. Belgrad'da oynanacak karşılaşmada Türkiye, Dünya Kupası yolunda Sırbistan'ı yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FİBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri) - 2

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında bu akşam deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabaka NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FİBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri) - 3

TÜRKİYE GRUPTA 4. SIRADA YER ALIYOR

Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 3 müsabakada ise 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Takımların ilk turda aldığı puanları taşıdığı ikinci turda Türkiye, 3 galibiyet, 4 yenilgiyle I Grubu'nda 4. sırada bulunuyor. Sırbistan ise 4 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı.

İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FİBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri) - 4

1025. MAÇ

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda bu akşam Sırbistan'a konuk olacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1025. karşılaşmasına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1024 karşılaşmaya çıktı. Bunların 525'ini kazanan Türkiye, 498 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FİBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri) - 5

ERGİN ATAMAN YÖNETİMİNDEKİ 62. MAÇ

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde bu akşam 62. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 61 müsabaka yaptı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 33 mağlubiyetle ayrıldı.

Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FİBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri) - 6

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Sertaç Şanlı (Barcelona), Samet Yiğitoğlu (MZT Üsküp).

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