Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FİBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri)

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bu akşam Sırbistan ile parkede mücadele edecek. Belgrad'da oynanacak karşılaşmada Türkiye, Dünya Kupası yolunda Sırbistan'ı yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında bu akşam deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.
Müsabaka NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 3 müsabakada ise 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.
Takımların ilk turda aldığı puanları taşıdığı ikinci turda Türkiye, 3 galibiyet, 4 yenilgiyle I Grubu'nda 4. sırada bulunuyor. Sırbistan ise 4 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.
Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı.
İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda bu akşam Sırbistan'a konuk olacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1025. karşılaşmasına çıkacak.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1024 karşılaşmaya çıktı. Bunların 525'ini kazanan Türkiye, 498 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde bu akşam 62. maçına çıkacak.
Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 61 müsabaka yaptı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 33 mağlubiyetle ayrıldı.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:
Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Sertaç Şanlı (Barcelona), Samet Yiğitoğlu (MZT Üsküp).