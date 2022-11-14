Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FİBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri)

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bu akşam Sırbistan ile parkede mücadele edecek. Belgrad'da oynanacak karşılaşmada Türkiye, Dünya Kupası yolunda Sırbistan'ı yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?