Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma sistemiyle Galatasaray maçına hazır
Sivasspor ile Galatasaray maçının oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'un 8 Aralık Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği maça ev sahipliği yapacak Sivas 4 Eylül Stadı, kritik karşılaşmaya hazırlanıyor.
7 yıl önce hizmete giren 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı, modern görüntüsünün yanı sıra, kıştan etkilenmeyen düzgün zeminiyle de ön plana çıkıyor.
Alttan ısıtma sistemi bulunan statta zemin, olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor.