Sivas 4 Eylül Stadı Sivasspor-Fenerbahçe maçına hazırlanıyor: Zeminde son durum
Süper Lig'in 31'inci haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sivasspor sahasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan 4 Eylül Stadı'nda karşılaşma öncesinde son duruma göre herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ancak maç saatinde kar yağışı beklentisi var. İşte ayrıntılar...
Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle gözler pazar günü saat 19.00'da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi.