Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda kazanmak ve grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?