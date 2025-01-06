Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası)
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda zorlu Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde zor zamanlar geçiren Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u yenmek ve moral bulmak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda kazanmak ve grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?