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Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda zorlu Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde zor zamanlar geçiren Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u yenmek ve moral bulmak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası) - 1

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda kazanmak ve grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası) - 2

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında 7 Ocak Salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası) - 3

TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ocak Çarşamba

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

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