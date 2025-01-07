Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş kupada zafer peşinde

BEŞİKTAŞ SON 9 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.



Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, bu süreçte 1 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu süreçte yalnızca Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup eden Beşiktaş, galip gelmekte zorlanıyor.



Son olarak Süper Lig'de deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.