Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş kupada zafer peşinde
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda bu akşam Sivasspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan galip ayrılan Beşiktaş, Sivasspor karşısında kazanmak Ziraat Türkiye Kupası'na güzel bir galibiyetle başlamak istiyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor karşısında kazanmak ve ligde geçirdiği zor günlerin ardından biraz moral bulmak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?