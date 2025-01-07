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Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş kupada zafer peşinde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda bu akşam Sivasspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan galip ayrılan Beşiktaş, Sivasspor karşısında kazanmak Ziraat Türkiye Kupası'na güzel bir galibiyetle başlamak istiyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş kupada zafer peşinde - 1

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor karşısında kazanmak ve ligde geçirdiği zor günlerin ardından biraz moral bulmak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş kupada zafer peşinde - 2

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş kupada zafer peşinde - 3

BEŞİKTAŞ KUPAYA GRUPLARDAN BAŞLADI

Kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş müsabakasının dışında grupta Kocaelispor ve Bodrum FK ile 3 puan mücadelesi verecek.

Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş kupada zafer peşinde - 4

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM EKSİK

Beşiktaş'ın kupada Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica'nın forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Sivasspor karşısında sakat oyuncularının yerine bu sezon az süre alan oyunculara şans verecek.

Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş kupada zafer peşinde - 5

TARİHİNDE 11 KEZ KUPADA MUTLU SONA ULAŞTI

Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı.

Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.

Sivasspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş kupada zafer peşinde - 6

BEŞİKTAŞ SON 9 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, bu süreçte 1 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte yalnızca Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup eden Beşiktaş, galip gelmekte zorlanıyor.

Son olarak Süper Lig'de deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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