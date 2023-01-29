Sivasspor Ekvadorlu forvet Jordy Caicedo ile imzaladı (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi)

Sözleşme için Beşiktaş'ın yaptığı KAP bildiriminde ise şu ayrıntılar yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır.



Oyuncuya net 1.140.000 euro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 euro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 euro maç başı ücreti ödenecektir. "