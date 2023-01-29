Sivasspor Ekvadorlu forvet Jordy Caicedo ile imzaladı (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi)

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, Jordy Caicedo'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Meksika ekibi Tigres UANL ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Oyucunun Sivas'a geldiği belirtilen açıklamada, Caicedo'nun Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini 6 aylığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Futbolcunun satın alma opsiyonunun Sivasspor'a ait olduğu bildirilen açıklamada, "Jordy Caicedo'ya Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bir dönem Trabzonspor forması giyen Edgar Ie'nin yolu tekrar Süper Lig'e düştü.
Başakşehir, Edgar Ie'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, bonservisi elinde olan Portekizli stoper Edgar Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan Pape Cherif Ndiaye ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port takımının formasını giyen forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile yarım sezon kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır."
Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama SEVDA değişmez! KARA SEVDA.
Evine hoş geldin Vincent Aboubakar."
Sözleşme için Beşiktaş'ın yaptığı KAP bildiriminde ise şu ayrıntılar yer aldı:
"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır.
Oyuncuya net 1.140.000 euro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 euro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 euro maç başı ücreti ödenecektir. "
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kulübümüzün 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı genç futbolcu İsmail Yüksek’in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.
Fenerbahçemizde sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 4,5 yıl daha Futbol A Takımımızın formasını terletecek.
İsmail Yüksek’e hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz."
Alexandru Epureanu, Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından başka bir Süper Lig kulübüyle anlaştı.
Ümraniyespor, Alexandru Epureanu'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Ümraniyespor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."
Adana Demirspor, Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır."
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.
Ara transfer döneminde daha önce Sofiane Feghouli, Adem Ljajic ve Andrea Bertolacci'yle sözleşme imzalayan Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'yle de sezon sonuna kadar anlaşırken, oyuncunun lisans işlemlerini de tamamladı.
Dün lisansı çıkarılan 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 2019-2020 sezonunun tamamında ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Fatih Karagümrük forması giymişti.
Kırmızı-siyahlı formayla 1. Lig, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 40 maça çıkan Darri, bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor ve Denizlispor formalarını giyen Hollandalı futbolcu, sezon başında Katar'ın Al-Mesaimeer ekibine transfer olmuştu.
Galatasaray, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Baran Aksaka'nın sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
İlk profesyonel sözleşmesini geçen yıl şubat ayında imzalayan, bu sezon A takımda forma şansı bulan 19 yaşındaki Baran, 2026'ya kadar Galatasaray formasını terletecek.
Ümraniyespor, Eyüpspor'a imza atarak Türkiye'ye dönen Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
Yapılan açıklamad şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."
Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan'ın +1 yıllık opsiyonunu kullandı ve Salih ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun, oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesinde yer alan artı 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı kulüp tarafından kullanıldığını ifade etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sol bek Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Yusuf Erdoğan, kulüp başkanı Murat Sancak'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
Anlaşmaya göre, Adana Demirspor şarta bağlı bonus olarak Trabzonspor’a 100 bin Euro + KDV ödeme yapacak. Ayrıca, Yusuf Erdoğan’ın sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde, Akdeniz ekibinin elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50’si Trabzonspor’a ödenecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Hull City’den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i kiralık olarak transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Yeni gelmedi, geri geldi" ifadesi ile yapılan paylaşımda, "Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin Doğukan Sinik" denildi.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Antalyaspor'dan Hull City'e transfer olmuştu.
Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydin'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydin'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig'den en çok istediği ismin Akaydin olduğunu ifade eden yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek" diye konuştu.
Kendisini 3.5+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Akaydin ise, "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe" dedi.
Başakşehir, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan Shaocong Wu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Çin Milli Takımı'nın da formasını giyen 2000 doğumlu stoper Shaocong Wu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yayınlanan görüntülerde genç futbolcunun "Merhaba Başakşehir, ben Shaocong Wu, buradayım" mesajına yer verildi.
Wu, Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu olacak.
22 yaşındaki savunmacı, Guangzhou FC formasıyla geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 1 asist yaptı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli oyuncu Moussa Yann Cedric Guel’i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın 3. Lig takımlarından Red Star FC forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Guel ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Fildişi Sahilli futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.