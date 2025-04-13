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Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda zorlu Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın bu hafta Samsunspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte yeniden puan farkı 6'ya çıktı. Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u yenmek ve puan farkını 3'e düşürmek istiyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 21 galibiyeti bulunan Fenerbahçe 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sivasspor maçında eksik oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 2

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 4

FENERBAHÇE TAM KADRO

Sarı-lacivertli ekipte, Sivasspor mücadelesi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Gribal enfeksiyon sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan İrfan Can Eğribayat da takıma dahil oldu.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 5

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Skriniar, Kostic, İsmail, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Maximin, En-Nesyri.

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