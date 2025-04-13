Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 21 galibiyeti bulunan Fenerbahçe 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sivasspor maçında eksik oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?