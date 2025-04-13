Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda zorlu Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın bu hafta Samsunspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte yeniden puan farkı 6'ya çıktı. Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u yenmek ve puan farkını 3'e düşürmek istiyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 21 galibiyeti bulunan Fenerbahçe 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sivasspor maçında eksik oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?