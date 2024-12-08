Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Soğuk havada Sivasspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Sivasspor'u yenerek puan farkını açmak istiyor. Peki, Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Geride kalan maçlarda 35 puan toplayan Galatasaray, bugün kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor. Peki, Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?