Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.



Sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamayacak. Durumu bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak milli stoper Abdülkerim Bardakcı'nın ise forma giymesi beklenmiyor.



Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.