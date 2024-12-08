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Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Soğuk havada Sivasspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Sivasspor'u yenerek puan farkını açmak istiyor. Peki, Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Geride kalan maçlarda 35 puan toplayan Galatasaray, bugün kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor. Peki, Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor'a konuk olacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

GALATASARAY 35 PUANLA LİDER

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi.

Kırmızı-beyazlı ekip ise 14 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Sivas temsilcisi, 15. hafta öncesinde 18 puanla 9. sırada yer aldı.

Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.

Sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamayacak. Durumu bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak milli stoper Abdülkerim Bardakcı'nın ise forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.

Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 5

16 RESMİ MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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