Sivas'ta kar fırtınası: Süper Lig maçı gecikmeli başladı

Sivasspor-Kasımpaşa maçının hakemi Burak Pakkan, yoğun kar yağışı nedeniyle zemini karla kaplanan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminini inceledi.

Yardımcı hakemler ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Pakkan, bir süre saha zeminine baktı ve incelemelerde bulundu.