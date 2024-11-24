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Sivas'ta kar fırtınası: Süper Lig maçı gecikmeli başladı

Sivas'ta devam eden yoğun kar yağışı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın geç başlamasına neden oldu. Hakem Burak Pakkan ve yardımcıları, yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından maçın oynanmasına karar verdi. Saat 13.30'da başlaması gereken mücadelede ilk düdük 13.48'de geldi.

Sivas'ta kar fırtınası: Süper Lig maçı gecikmeli başladı - 1

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği maç öncesinde yoğun kar yağışı zemini etkisi altına aldı.

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Sivas'ta kar fırtınası: Süper Lig maçı gecikmeli başladı - 2

MAÇIN OYNANMASINA KARAR VERİLDİ

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki görevliler kar temizleme çalışmalarını sürdürürken,13.30'da başlaması planlanan mücadelenin ilk düdüğünde gecikme yaşandı.

Sivas'ta kar fırtınası: Süper Lig maçı gecikmeli başladı - 3

Sivasspor-Kasımpaşa maçının hakemi Burak Pakkan, yoğun kar yağışı nedeniyle zemini karla kaplanan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminini inceledi.

Yardımcı hakemler ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Pakkan, bir süre saha zeminine baktı ve incelemelerde bulundu.

Sivas'ta kar fırtınası: Süper Lig maçı gecikmeli başladı - 4

Yaklaşık 1 saat sonra bir kez daha sahaya çıkan hakem Pakkan ve yardımcıları maçın oynanmasına karar verdi.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka saat 13.48'te başladı. 

Sivas'ta kar fırtınası: Süper Lig maçı gecikmeli başladı - 5
Sivas'ta kar fırtınası: Süper Lig maçı gecikmeli başladı - 6
Sivas'ta kar fırtınası: Süper Lig maçı gecikmeli başladı - 7
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