Sivas'ta kar fırtınası: Süper Lig maçı gecikmeli başladı
Sivas'ta devam eden yoğun kar yağışı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın geç başlamasına neden oldu. Hakem Burak Pakkan ve yardımcıları, yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından maçın oynanmasına karar verdi. Saat 13.30'da başlaması gereken mücadelede ilk düdük 13.48'de geldi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği maç öncesinde yoğun kar yağışı zemini etkisi altına aldı.