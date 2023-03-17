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Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı

Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'un Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçta iki taraftar sahaya girdi. Taraftarlardan biri Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya saldırdı. Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Bu olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum" dedi.

Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

Mücadeleyi 4-1 kazanan Fiorentina adını çeyrek finale yazdırdı. 

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Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 2

Maçın son dakikalarında iki Sivasspor taraftarı sahaya girdi.

Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 3

Taraftarlardan biri Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya saldırdı.

Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 4

Sahaya giren iki kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stadyum dışına çıkarıldı.

Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 5

Yumruklu saldırıya uğrayan Bianco'nun burnuna tampon yapıldı.

Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 6

"MAÇI MAHVETTİ"

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, olayla ilgili şu yorumda bulundu:

"Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabii oyuncumuz da böyle bir şey beklemiyordu. Şu anda burnu kızarmış durumda soyunma odasında oturuyor. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum."

Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 7
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 8
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 9
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 10
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 11
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 12
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 13
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 14
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 15
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı - 16
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